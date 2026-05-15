NASTAVLjAJU SE ratne tenzije na Bliskom istoku.

Foto: Sunshine Seeds/Alamy/Profimedia

Potpredsednik Irana: Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po koju cenu





"Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po koju cenu. Ormuski moreuz pre svega pripada nama. Oduvek je bio naše vlasništvo, iako neko vreme nismo dobro koristili ono što nam je pripadalo", rekao je Aref, prenosi iranska televizija Pres.

Ormuski moreuz je širok 21 nautičku milju na svom najužem delu a prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravu mora, koju je Iran potpisao, ali je nije ratifikovao, priobalne države mogu polagati pravo na teritorijalne vode koje se protežu 12 nautičkih milja od njihovih obala.

Iran je u martu uveo blokadu Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi petina međunarodnog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa, nakon početka napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, 28. februara.

Iranski mediji su ranije juče javili da su napravljeni aranžmani za olakšavanje prolaska kineskih brodova kroz Ormuski moreuz.

Novinska agencija Tasnim je juče prenela da je dogovoreno da će za nekoliko kineskih brodova, po zahtevu Pekinga, biti dozvoljeno da prođu kroz vodeni prolaz, nakon što je postignut dogovor u vezi sa protokolima za upravljanje Ormuskim moreuzom, kao i da je njihov tranzit počeo prethodne noći.



Tramp: Kina ne želi nuklearno naoružan Iran, želi da se Ormuski moreuz otvori

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Kina ne želi da Iran stekne nuklearno oružje i da želi da se Ormuski moreuz otvori.

U intervjuu za Foks njuz nakon sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu, Tramp je rekao da je Si obećao da neće snabdeti Iran vojnim oružjem.

Netanjahu: Jerusalim će zauvek ostati pod kontrolom Izraela, Iran nikad slabiji



Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je sinoć da će Jerusalim "zauvek" ostati pod kontrolom Izraela, istakavši da je država Izrael "jača nego ikad" dok je istovremeno "režim u Iranu slabiji nego ikad".

"Nastavićemo borbu protiv svih pretnji radikalnog islama", rekao je Netanjahu na svečanosti povodom Dana Jerusalima, preneo je Tajms of Izrael.

Prema njegovim rečima, da Izrael nije pokrenuo rat protiv Irana u junu prošle godine i u februaru ove godine, "Iran bi danas posedovao nuklearnu bombu".

"Naši neprijatelji žele da nas sve unište bez izuzetka. Ali imaju i drugi cilj: da nas iščupaju iz Jerusalima. Njihov slogan 'Na putu smo ka Jerusalimu' izražava njihovu zlonamernu nameru da nas uklone iz srca jevrejske nacije. Nećemo dozvoliti da se to dogodi. Samo Jerusalim pod izraelskom vlašću je istinski slobodan grad za sve religije i sve nacije", poruka je izraelskog premijera.

Netanjahu je izrazio tvrdnju da je Izrael postigao uspehe u borbama protiv Hamasa i Hezbolaha, kao i protiv Irana.

