AUUU, MAJKO MILA, ŠTA URADI OVAJ ČOVEK? Nikola Jokić očitao lekciju Amerikancima za samo 22 minuta

Denver Nagetsi konačno igraju košarku kakvu njihovi navijači priželjkuju.

Pobedom nad Dalas Maveriksima 142:135, ekipa iz Kolorada upisala je svoj četvrti uzastopni trijumf, nastavljajući pobednički niz nakon uspeha protiv Toronta, Portlanda i Finiksa. Ova serija potvrđuje da su Nagetsi ušli u prepoznatljiv ritam pred sam finiš regularnog dela sezone.

Glavni arhitekta novog trijumfa bio je, ko drugi nego Nikola Jokić. Srpski centar je još jednom pomerio granice mogućeg, ostvarivši neverovatan tripl-dabl učinak: 23 poena, 21 asistenciju i 19 skokova.

Ovo je bio Jokićev 194. tripl-dabl u karijeri i jubilarni 30. u ovoj sezoni. Fascinantan je podatak da je do ovog podviga stigao za samo 22 minuta provedena na parketu, što je tek pet minuta sporije od njegovog ličnog (i svetskog) rekorda. Posebno impresionira činjenica da je ovo bio njegov 87. meč u karijeri gde je tripl-dabl kompletirao pre početka poslednje četvrtine.

Prvo poluvreme donelo je veliku borbu i rezultatsku neizvesnost. Gledali smo pravu "klackalicu" u kojoj su se ekipe smenjivale u vođstvu, dok se Jokić lagano zagrevao za ono što će uslediti. Nagetsi su otpor Maveriksa počeli da lome tek u finišu druge deonice, kada su serijom poena otišli na dvocifrenu prednost (68:57), da bi na veliki odmor otišli sa viškom od devet poena.

U drugom poluvremenu, Denver je održavao ritam, ali se Dalas nije predavao. Maveriksi su u nekoliko navrata spuštali zaostatak ispod deset poena, a drama je dostigla vrhunac nekoliko minuta pre kraja meča kada je rezultat glasio tesnih 127:126. Ipak, tada su Nagetsi "ubacili u petu brzinu". Mini-serijom 11:2, koju su predvodili Jokić, Džamal Marej i Pejton Votson, Denver je pobegao na nedostižnih 138:128 i rutinski rešio pitanje pobednika.

Ovom pobedom Denver se učvrstio na četvrtoj poziciji Zapadne konferencije sa skorom 45/28. Trka na vrhu ostaje izuzetno uzbudljiva: Los Anđeles Lejkersi su na trećem mestu sa dve pobede više, San Antonio drži drugu poziciju, dok je Oklahoma i dalje lider. Ipak, Nagetsi moraju ostati oprezni jer im Minesota, sa skorom 44/28, bukvalno "diše za vrat".



