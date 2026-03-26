VIĐENJE SVETA PO VIKTORU ORBANU: Kina nepobediva, Rusija ne može da izgubi, Americi curi vreme u Iranu (VIDEO)

RUSIJA će ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, Kina je nepobediva, Evropa je zalutala u zapećak istorije, a Americi preti katastrofa ako rat sa Iranom ne reši brzo, izjavio je Mađarski premijer Viktor Orban u intervjuu sa podkasterom Mariom Nafalom. Nafal je podelio nedavno snimljeni intervju sa svojih 3,2 miliona pratilaca na mreži Iks u sredu.

Evropa je po pitanju Ukrajine napravila stratešku grešku, objasnio je Orban.

Po njemu, Rusija je u više navrata jasno rekla da Ukrajinu smatra bezbednosnim pitanjem i da će svaki pokušaj naoružavanja Ukrajine ili njenog uvlačenja u NATO izazvati vojni odgovor, do kojeg je na kraju i došlo.

- Pitanje je hoće li ova teritorija koju zovemo Ukrajina otići na Zapad ili će se vratiti u prethodni status tampon zone. Ako shvatimo da ne možemo da primimo Ukrajinu u NATO ili EU, a ne možemo – jer će to iste sekunde značiti rat sa Rusijom – preostaje nam da preispitamo strategiju i podržimo koncept tampon zone - rekao je Orban.

To bi moglo da smiri situaciju i omogući dogovor EU i Rusije o bezbednosti, trgovini, energetici, i svemu ostalom.

- Rusija – tampon zona – Zapad. To je jedina održiva strategija, sve ostalo vodi u rat - dodao je Orban.

Ruski stav može nekome da se sviđa ili ne, upozorio je mađarski premijer, ali on je razuman i Moskva od njega neće odustati. Rusija će svoj cilj da postigne, na ovaj ili onaj način. To je jasno američkom predsedniku Donaldu Trampu, i zato je on predložio mir, ali "Evropljani žele da nastave rat", rekao je Orban.

On se zapitao kako to da EU nema novca da unapredi sopstvenu industriju, a može da izmisli skoro 600 milijardi evra za vojnu pomoć Kijevu, u "zajmovima" koji su u stvari nepovratni.

Kad ga je Nafal podsetio da se on svojevremeno zalagao za ulazak Ukrajine u NATO, Orban je objasnio da je to bilo do 2008, kada je shvatio da je Rusija dovoljno jaka da to spreči.

- Pre toga sam bio za proširenje NATO, ali znate šta, realnost se promenila - rekao je Orban.

🚨🇭🇺 EXCLUSIVE w/ PM VIKTOR ORBAN ON THE IRAN WAR



If there’s ever a person who can give us insight into Trump’s thinking, and what could and should happen next in Iran, it’s Prime Minister Orban



— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 25, 2026

Kina nepobediva, Evropa zastranila

Mađarski premijer je podržao osnovnu ideju EU kao platforme za mir i saradnju, ali je napomenuo da je Brisel u međuvremenu počeo da od nje pravi imperiju. To nije održivo, rekao je Orban, pogotovo što se sve vrti oko birokratije.

Umesto da uvažava realnost, EU se bavi "političkim ludilom" poput odricanja od ruskih energenata po pristupačnim cenama, ismejava Trampa i Ameriku i drži "moralne pridike" svetu koje nešto znače samo liberalima u Briselu, rekao je Orban.

Zato će Kina da bude jedan od stubova novog multipolarnog poretka, gde će "na nebu biti barem dva sunca", kaže on.

- Mislim da je pogrešno razmišljanje da bilo ko može da pobedi Kinu. To je nemoguće. Kina je prosto nepobediva. Kina će biti jedan od polova svetske politike, Evropa neće - rekao je.

Amerika u iranskom cajtnotu

Orban je napomenuo da je lični prijatelj sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da se slaže sa Trampovom analizom u kojoj je Iran pretnja po mir i bezbednost, ne samo na Bliskom istoku već i šire. Ipak, kaže, ovo će izaći na dobro jedino brzom pobedom SAD.

- Znam da je komplikovano da se bilo šta postigne u tom delu sveta. Lako se uđe, ali je skoro nemoguće izaći. A da se nešto reši samo iz vazduha, ne može - rekao je mađarski premijer.

On na sukob Izraela i SAD protiv Irana gleda prvenstveno kroz prizmu posledica po Mađarsku, od vrtoglavog rasta cena energenata do mogućeg novog cunamija migranata.

- Migranti su fatalno pitanje u Evropi. Mnoge zemlje nisu smele da kažu ne, i sada su u velikom problemu. I nemaju pojma kako da iz njega izađu. Neke su izgubljene, u smislu identiteta, i budućnost im je neizvesna - napomenuo je Orban.

Podsetio je da u Iranu živi 90 miliona ljudi, kao i oko četiri miliona izbeglica iz Avganistana, a da ih od granice sa EU deli samo Turska.

(RT Balkan)