BEOGRADSKI SKANDAL VEKA! Dok je Srbija slavila vaterpolo, pojedini reprezentativci se kladili na sopstvene poraze

Beograd, grad koji vaterpolo smatra svojim nacionalnim blagom i koji je bio domaćin najspektakularnijih turnira u istoriji ovog sporta, našao se u centru međunarodnog skandala koji preti da trajno naruši integritet vaterpola.

Dok su tribine beogradskih bazena klicale majstorijama u vodi, iza kulisa su se, prema tvrdnjama istražitelja, odvijale sramne radnje koje nemaju veze sa sportom.

Naime, Evropsko prvenstvo u prestonici Srbije trebalo je da bude praznik sporta, ali će ostati upamćeno po dosad nezabeleženoj istrazi protiv reprezentativaca Malte. Uprava za integritet malteškog sporta, u saradnji sa međunarodnim agencijama, dostavila je izveštaj koji potvrđuje da je čak 15 osoba, uključujući šest ključnih igrača i jednog visokog funkcionera saveza, učestvovalo u malverzacijama povezanim sa klađenjem tokom boravka u srpskoj prestonici.

Grupa igrača iz klubova San Giljan i Silema koristila je moderne tehnologije i lokalne resurse kako bi uplaćivala enormne sume novca na ishode sopstvenih mečeva. Ono što posebno pogađa ljubitelje vaterpola u Srbiji jeste činjenica da se u istrazi pominju i utakmice protiv naše reprezentacije. Iako je Srbija decenijama sinonim za fer-plej i dominaciju, sumnja se da su Maltežani koristili mečeve sa "Delfinima" kako bi profitirali na sopstvenoj nemoći.

Tamošnji mediji navodi da je predmet istrage i istorijski debakl Malte protiv Srbije (21:4), gde se sumnja da su određene situacije u igri – od broja primljenih golova do isključenja – bile unapred izrežirane na kladioničarskim tiketima. U Beogradu su, s druge strane, sporni mečevi protiv Crne Gore, Mađarske i Francuske, gde su gubili sa ekstremno visokim razlikama, upravo onako kako su uplate na "minus" i "hendikep" nalagale.

Istraga je otkrila da klađenje nije bilo sporadično. Jedan od reprezentativaca je u periodu od četiri godine, koji je kulminirao upravo beogradskim turnirom, uložio preko 22.000 evra. Predmet klađenja bili su: konačni ishodi (namerni ubedljivi porazi),



Beogradska policija i međunarodni organi integriteta blisko sarađuju kako bi se ovaj slučaj isterao do kraja. Ukoliko se dokaže da je prekršen zakon o sportu i da su u sve umešane organizovane kriminalne grupe, igračima preti: doživotna zabrana bavljenja sportom (izbacivanje iz svih vaterpolo organizacija), krivično gonjenje koje bi moglo rezultirati zatvorskim kaznama.

Srbija i Beograd, kao simboli vaterpolo uspeha, ne zaslužuju da budu kulisa za ovakve radnje. Dok se čeka konačna presuda, sportska javnost u Beogradu je jedinstvena: u sportu u kojem su čast i viteštvo iznad svega, za "trgovce golovima" ne sme biti mesta.

