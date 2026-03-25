OD 5. MAJA PLAĆANJE U EVRIMA NEĆE BITI ISTO: Srbija ulazi u evropsku zonu plaćanja - evo šta to znači za građane i privredu

SRPSKI građani i privreda će od 5. maja uživati u istim uslovima plaćanja kao korisnici jedinstvenog područja plaćanja u evrima, koje obuhvata sve države Evropske unije, ali i Island, Norvešku, Lihtenštajn, Švajcarsku i Veliku Britaniju.

Ilustracija

Nedavno su se jedinstvenom području pridružile i Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija, gde su naknade za transfere postale čak deset puta niže, saopštila je Evropska kuća.

Prošle godine u maju, Srbija je zvanično postala 41. član SEPA (Single Euro Payments Area / Jedinstveno područje plaćanja u evrima), koja omogućava da se bezgotovinska plaćanja u evrima obavljaju pod povoljnim i standardizovanim uslovima u svim državama članicama ovog platnog područja.

Ove promene značajno će olakšati i ubrzati transfere novca i smanjiti troškove transakcija iz Srbije ka inostranstvu, kao i iz inostranstva u Srbiju.

To predstavlja važan korak za građane u Srbiji i stotine hiljada srpskih državljana koji borave i rade u EU. Kako Srbija ostvaruje najveći deo svoje spoljne trgovine sa Evropskom unijom, koja je njen najvažniji ekonomski partner, članstvo u SEPA biće i značajan faktor za privredu i u ukupnim ekonomskim kretanjima u Srbiji, navodi se u saopštenju.

- Kako Srbija nije članica EU, to građanima otežava brojne stvari, među kojima su i transferi novca sa tim državama. Umesto dosadašnjih nekoliko dana, koliko je transakcija često trajala, novac će se prenositi u roku od jednog radnog dana. Za građane to znači brže i jeftinije slanje i primanje doznaka. Za kompanije, jednostavnije plaćanje dobavljačima i brže naplaćivanje od partnera širom Evrope, uz niže operativne troškove - navodi se u saopštenju Evropske kuće.

Ulazak u SEPA područje omogućio je bankama da se priključe SEPA platnim šemama i da izvršavaju svoje platne usluge u evrima u skladu sa jedinstvenim pravilima i standardima koji važe u okviru SEPA platnih šema.

To će u praksi značiti da će se plaćanja u evrima realizovati na isti način, po istim tehničkim i poslovnim pravilima, bez obzira na to da li se transakcija izvršava unutar jedne zemlje ili između različitih zemalja članica SEPA područja.

Primena zajedničkih standarda i infrastrukture doneće veću efikasnost, brzinu i transparentnost transakcija, a Srbiji konkretno poboljšanje poslovnog ambijenta i privlačniji imidž za strane investitore.

Priključenje SEPA području nije samo finansijsko-tehnički korak, to je i potvrda da je Srbija uskladila svoj regulatorni okvir sa evropskim standardima u oblasti platnih usluga, i konkretan iskorak na putu evropskih integracija, navodi se u saopštenju.

U prvoj fazi banke iz Srbije priključuju se SEPA Credit Transfer šemi, dok se SEPA Instant, koja omogućava prenos novca za svega nekoliko sekundi, non-stop, očekuje u narednim godinama.

Važno je naglasiti: SEPA se odnosi isključivo na transakcije u evrima sa inostranstvom. Građanima i privrednim subjektima sistem ne nameće dodatne obaveze - jedino je važno koristiti ispravan IBAN broj računa primaoca.

Iako je ovaj sistem nastao u okviru inicijative Evropske unije nakon uvođenja evra, učešće u SEPA nije uslovljeno time da evro bude zvanična valuta u toj zemlji, i s vremenom je preraslo granice Evropske unije.

Jedinstveno područje plaćanja u evrima – SEPA (Single Euro Payments Area) – projekat je koji je evropska bankarska industrija pokrenula uz podršku nacionalnih vlada, Evropske komisije i Evropskog sistema centralnih banaka.

Cilj je bio jednostavan, ali ambiciozan: ukinuti razliku između domaćih i prekograničnih plaćanja u evrima. Zahvaljujući SEPA sistemu, građani i kompanije mogu da obavljaju bezgotovinska plaćanja u evrima bilo gde unutar Evropske unije - kao i u nizu zemalja izvan njenih granica - brzo, sigurno i efikasno, kao što bi to činili unutar sopstvene zemlje.

(Tanjug)