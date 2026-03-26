ZATRPAN AUTO-PUT: Hrvati jutros u čudu, dobili i važne poruke upozorenja (FOTO)

HRVATSKU je zahvatila velika promena vremena, u Gorskom kotaru i delu severozapadne Hrvatske pada sneg, dok u priobalju duva jak vetar.

Auto-put u Gorskom kotaru zatrpao je sneg, pa je na teren izašla zimska služba, a HAK objavio posebna upozorenja za vozače.

Građanima je Civilna zaštita jutros u šest časova poslala poruku s pozivom na oprez zbog obilnog snega i s linkom za praćenje situacije, prenosi portal Indeks.

Zimski uslovi vladaju na pojedinim putevima u Gorskom kotaru i Lici. U priobalju duva jak vetar, zbog čega su na snazi zabrane za pojedine kategorije vozila. Obustavljen je potpuno saobraćaj za kamione s prikolicama i šlepere. Čišćenje i posipanje saobraćajnica je u toku na više deonica, a na pojedinim putevima vozi se usporeno zbog vozila zimske službe. Vozači su upozoren da vode računa da voze na bezbednoj udaljenosti i da ne kreću na put bez zimske opreme.

Prema prognozi, danas se u Hrvatskoj očekuje nestabilno, vetrovito i osetno hladnije vreme, naročito na kopnu. Kako se navodi, biće pretežno oblačno, s povremenom kišom i pljuskovima s grmljavinom, posebno na Jadranu se lokalno očekuju obilne padavine.

🚨Upozorenja za četvrtak, 26. 3. 2026. zbog promjene vremena 👉https://t.co/I4fmSNIs1U



Gospićka regija:

🔴 snijeg uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača

🟠 olujni udari vjetra i obilna kiša



Riječka regija:

🔴 olujni vjetar s udarima >110 km/h

🟠 grmljavinsko nevrijeme i… pic.twitter.com/pbtDdBeqXf — DHMZ (@DHMZ_HR) March 25, 2026

U unutrašnjosti će kiša mestimično prelaziti u susnežicu, a u gorju i u sneg. U Gorskoj Hrvatskoj očekuje se deblji snežni pokrivač, ponegde mećava i nanosi. Duvaće umeren i jak severni i severoistočni vetar, na udare i olujan, na istoku i istočni.

