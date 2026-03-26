"DRŽAVA JE OBEZBEDILA SVOJE" Vučić potvrdio važne vesti - Srbija ima više rezervi goriva nego 75 odsto zemalja EU

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ima više rezervi goriva nego 75 odsto zemalja EU i dodao da je dovoljno da građani, da bi se uverili u to, pogledaju susedne zemlje.

Na pitanje šta savetuje građanima Srbije, pošto Međunarodna agencija za energetiku stalno poziva na štednju i racionalnu potrošnju energenata, Vučić je u sredu uveče za RTS rekao da im ne preporučuje ništa, jer ako im bude rekao da štede, kako kaže, oni neće štedeti.

Dodao je da ne preporučuje ništa, da je država obezbedila svoje i da mi imamo mnogo u rezervama. Istakao je da Srbija ima više rezervi nego 75 odsto zemalja EU.

- Jutros ste imali gosta koji je, dok je bio državni funkcioner, bio korektan, onda je postao, naravno čim je ostao bez funkcije, blokader, pa je počeo da govori kako u EU imaju po 90 dana rezerva, mi imamo 60 dana. Da, tako bi trebalo po pravilima. Mi imamo za 91 i 92 dana i pored rezervi koje smo dali, jer ih odmah zanavljamo. Tih 40.000 tona danas obnavljamo sa 22.000 tona i još nam fali ovih milijardu i sto da bismo sve obnovili i to ćemo da uradimo. Mi imamo više rezervi nego 75 odsto zemalja EU. Tek toliko da ljudi to znaju. I to uostalom mogu da vide. Ako ne veruju meni ili veruju nekom drugom, dovoljno da pogledaju i u komšiluku i na svako drugo mesto i da to realno sagledaju - istakao je Vučić.

O kojim sve važnim temama je govorio predsednik možete pročitati klikom OVDE.

BONUS VIDEO: GORIVA IMA, GUŽVI NA PUMPAMA NEMA: Stanje širom Srbije mirno