DETALJI ZEMLJOTRESA NA SVETOJ GORI: Potres praćen tutnjavom, monasi u strahu napustili hram (VIDEO)
ZEMLjOTRES je izazvao pukotine na starim zgradama i odvajanje dela lustera u hramu manastira Esfigmen.
Snažan zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, koji se dogodio sinoć u 21:08, 11 kilometara severozapadno od Kareje, na dubini od 10,6 km, izazvao je veliku uznemirenost i štetu u konacima, skitovima i kelijama na Svetoj Gori.
U Kareji su se pojavile brojne pukotine na starim zgradama, dok se deo lustera odvojio u hramu predstavništva zakonitog bratstva manastira Esfigmen, koji je posvećen Uspenju Bogorodice.
U trenutku zemljotresa u hramu se služila služba Velikog kanona, a i svetogorski monasi i hodočasnici su u strahu izašli napolje.
Štete prijavljuju monasi u starim skitovima i kelijama, dok su hodočasnici govorili da je zemljotres trajao i da je na obalnim mestima bio praćen tutnjavom.
O jačini tutnjave svedoči i video koji je objavio Voria.gr, snimljen sigurnosnom kamerom u katizmi Svetog Trifona, koja se nalazi 400 metara od zauzetog manastira Esfigmen.
"Vlada uznemirenost"
- Bio je prilično jak zemljotres i osetili smo da potres dolazi odozdo ka gore. Trajao je i uplašio nas je. Lusteri su se ljuljali tamo-amo, a neki sitni predmeti su popadali. Usledili su zemljotresi kraćeg trajanja i slabijeg intenziteta. Generalno, vlada uznemirenost - izjavili su monasi.
Tresli se prozori u Solunu
"Prvi - drugi sprat u Svetogorskom manastiru Svetog Pantelejmona, osetio se jak zemljotres, samo jedan talas sa stalnim podrhtavanjem oko 6-9 sekundi", navode očevici, prenosi Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC).
Osetio se i na Tasosu, kao i u Kavali, dok su se u Solunu, prema rečima građana, tresli prozori i vrata.
Stanovnici mesta Ser prijavili su da su osetili intenzivno podrhtavanje.
"Treslo se oko četiri sekundi na trećem spratu. Bilo je intenzivno", prenosi EMSC.
(Voria)
Preporučujemo
Komentari (0)