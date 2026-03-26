DETALJI ZEMLJOTRESA NA SVETOJ GORI: Potres praćen tutnjavom, monasi u strahu napustili hram (VIDEO)

ZEMLjOTRES je izazvao pukotine na starim zgradama i odvajanje dela lustera u hramu manastira Esfigmen.

Foto: Novosti

Snažan zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihterovoj skali, koji se dogodio sinoć u 21:08, 11 kilometara severozapadno od Kareje, na dubini od 10,6 km, izazvao je veliku uznemirenost i štetu u konacima, skitovima i kelijama na Svetoj Gori.

U Kareji su se pojavile brojne pukotine na starim zgradama, dok se deo lustera odvojio u hramu predstavništva zakonitog bratstva manastira Esfigmen, koji je posvećen Uspenju Bogorodice.

U trenutku zemljotresa u hramu se služila služba Velikog kanona, a i svetogorski monasi i hodočasnici su u strahu izašli napolje.

Štete prijavljuju monasi u starim skitovima i kelijama, dok su hodočasnici govorili da je zemljotres trajao i da je na obalnim mestima bio praćen tutnjavom.

O jačini tutnjave svedoči i video koji je objavio Voria.gr, snimljen sigurnosnom kamerom u katizmi Svetog Trifona, koja se nalazi 400 metara od zauzetog manastira Esfigmen.

"Vlada uznemirenost"

- Bio je prilično jak zemljotres i osetili smo da potres dolazi odozdo ka gore. Trajao je i uplašio nas je. Lusteri su se ljuljali tamo-amo, a neki sitni predmeti su popadali. Usledili su zemljotresi kraćeg trajanja i slabijeg intenziteta. Generalno, vlada uznemirenost - izjavili su monasi.

Tresli se prozori u Solunu

"Prvi - drugi sprat u Svetogorskom manastiru Svetog Pantelejmona, osetio se jak zemljotres, samo jedan talas sa stalnim podrhtavanjem oko 6-9 sekundi", navode očevici, prenosi Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC).

Osetio se i na Tasosu, kao i u Kavali, dok su se u Solunu, prema rečima građana, tresli prozori i vrata.

Stanovnici mesta Ser prijavili su da su osetili intenzivno podrhtavanje.

"Treslo se oko četiri sekundi na trećem spratu. Bilo je intenzivno", prenosi EMSC.

(Voria)