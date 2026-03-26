Ručak dana

PEČURKE IZ RERNE U GLINENOJ POSUDI: Miris domaće kuhinje

Milena Tomasevic

26. 03. 2026. u 07:00

Jednostavno, toplo i neodoljivo ukusno – jelo koje vraća u detinjstvo i mirise bakine kuhinje. Pečurke pripremljene u glinenoj posudi zadržavaju puni ukus povrća, a uz dodatak putera i sira dobijaju bogatu i kremastu teksturu koja osvaja na prvi zalogaj.

ПЕЧУРКЕ ИЗ РЕРНЕ У ГЛИНЕНОЈ ПОСУДИ: Мирис домаће кухиње

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 300 gr pečuraka
  • 2 zelene paprike
  • 1 paradajz
  • puter
  • so
  • čedar sir
  • crvena paprika u prahu

Priprema:
Stavite iseckane pečurke, paprike i paradajz u glinenu posudu. Dodajte so i komadiće putera, pa pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Kada povrće omekša, pospite ga rendanim čedar sirom. Dodajte malo crvene paprike u prahu i vratite u rernu da se zapeče dok površina ne porumeni.

Prijatno!

PARMIĐANA OD PATLIDŽANA: Ukus Italije kod kuće
Jedno od najpoznatijih jela južne Italije, parmiđana od patlidžana, osvaja bogatim ukusima i jednostavnom pripremom. Slojevi sočnog patlidžana, aromatičnog paradajz sosa i rastopljenog sira stvaraju savršen spoj koji će oduševiti sve ljubitelje mediteranske kuhinje.

