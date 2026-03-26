PEČURKE IZ RERNE U GLINENOJ POSUDI: Miris domaće kuhinje
Jednostavno, toplo i neodoljivo ukusno – jelo koje vraća u detinjstvo i mirise bakine kuhinje. Pečurke pripremljene u glinenoj posudi zadržavaju puni ukus povrća, a uz dodatak putera i sira dobijaju bogatu i kremastu teksturu koja osvaja na prvi zalogaj.
Sastojci:
- 300 gr pečuraka
- 2 zelene paprike
- 1 paradajz
- puter
- so
- čedar sir
- crvena paprika u prahu
Priprema:
Stavite iseckane pečurke, paprike i paradajz u glinenu posudu. Dodajte so i komadiće putera, pa pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni. Kada povrće omekša, pospite ga rendanim čedar sirom. Dodajte malo crvene paprike u prahu i vratite u rernu da se zapeče dok površina ne porumeni.
Prijatno!
Preporučujemo
BRAZILSKA PILETINA: Recept za lagan i hranljiv obrok
25. 03. 2026. u 22:00
TIRAMISU BRAUNI: Neodoljiva poslastica
22. 03. 2026. u 22:30
PUTERASTO POVRĆE SA BELIM LUKOM: Brz i ukusan prilog
22. 03. 2026. u 23:00
KOLIKO BI TREBALO DA STAVITE U KOVERTU "DA SE NE OBRUKATE" Od cifre da se zavrti u glavi, detaljna računica
CENA stolice na svadbama u Srbiji ove sezone košta i do 120 evra po gostu, a u kovertu ne bi trebalo staviti manje od 100 evra, "da se ne osramotite" gde god da ste na veselju - nevažno da li u Beogradu, Vranju, Subotici, Loznici, Boru...
24. 03. 2026. u 22:24
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
"IMA ŽIVOTA I BEZ EU - ONA JE SAMO SENZACIJA" Milanović iznenadio izjavom: "Ona je fasada i nadogradnja, i to dok traje..."
HRVATSKI predsednik Zoran Milanović primio je danas u Zagrebu makedonsku predsednicu Gordanu Siljanovsku Davkovu i poručio da proces pristupanja njene zemlje predugo traje, da ne može da daje savete, ali da ima života i bez Evropske unije (EU).
25. 03. 2026. u 10:29
