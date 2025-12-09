ZA DUG ŽIVOT JEDITE OVU SALATU: Kažu da od nje nema zdravije
NAŠE bake i dede su svaki dan tokom zimskih dana, ovu namirnicu imali na jelovniku – kažu da donosi dug život.
Za dug život jedite uvek ovu salatu, kažu od nje nema zdravije.
Naše bake i dede su svaki dan tokom zimskih dana, ovu namirnicu imali na jelovniku
Prednost kiselog kupusa se nalazi u visokom procentu vitamina C. To nije sve. Kiseli kupus je popularan protiv mamurluka, dobar je za zdravlje tela. Samo 100 grama kiselog kupusa sadrži 20 miligrama vitamina C.
To jača imunu odbranu i sprečava rano starenje ćelija i tkiva. Kiseli kupus takođe sadrži vitamine A, K i složene vitamine grupe B. Ove supstance sprečavaju brojne gastointestinalne patologije (na primer čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu).
Kiseli kupus snižava holesterol u krvi i sprečava pojavu malignih ćelija. Odličan je kao dijetetski proizvod jer sadrži tartronsku kiselinu koja sprečava stvaranje masnih naslaga.
Kiseli kupus je zdraviji od svežeg
Recept:
Potrebno je:
– 2 glavice kupusa
– 6 većih šargarepa
– so (40 gr po 1kg povrća)
– voda
Priprema:
Kupus izrendajte, a zatim i šargarepu. Izmešajte povrće pa stavljajte u plastično bure. Red povrća, pa red soli.
Zatim nalijte kupus sa vodom, toliko da ogrezne. Pritisnite povrće poklopcem pa kamenom kako bi se lepo sleglo.
Zatim ostavite da ukisne. Nakon par dana proverite, ako se pojavi pena na kupusu, pokupite je.
Kad se kupus i šargarepa ukisele, služite salatu. Nema zdravijeg obroka od ovog.
(Krstarica)
Preporučujemo
MEDENA ORAH PITA: Miriše na detinjstvo, praznike i topli dom
10. 12. 2025. u 15:22
POSNA ŠTRUDLA: Mirisna, mekana i idealna za prazničnu trpezu
10. 12. 2025. u 12:47
POSNE SLANE TORTE: Male, dekorativne i neodoljive
10. 12. 2025. u 11:50
POSNE SLANE KUGLICE: Brzo, jednostavno i neodoljivo
09. 12. 2025. u 23:02
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)