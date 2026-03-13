ŠPANCI ODUŠEVLJENI: Srbija uskače umesto Mesija, Paunović glavni "krivac"!
VEST koju su španski mediji plasirali mogla bi da oduševi Srbe.
Dok igranje "finalisima" visi u vazduhu zbog natezanja Španije i Argentine kao i krovnih fudbalskih organizacija Komnebol i UEFA oko toga gde bi meč trebalo da se igra, sve se glasnije govori o mogućem otkazivanju duela.
Prema pisanju španskog lista "Marka" u tom slučaju Srbija bi mogla da uskoči kao rival "furije".
Navodno, Veljko Paunović i Luis De la Fuente su tokom žrebanja za Ligu nacija razgovarali o odigravanju prijateljskog meča dve selekcije, a do njega bi moglo da dođe ranije nego što su očekivali.
Paunović je španski trenerski đak, veliki deo fudbalske karijere je proveo u toj zemlji, tako da ima široka poznanstva, tako da bi sigurno i on mogao da „pogura“ da Furija ukrsti koplja sa Orlovima krajem ovog meseca, ako Argentina odustane.
Sve tri reprezentacije trebalo je da igraju u Dohi, na Festivalu fudbala, koji je propao zbog rata na Bliskom istoku. Srbija je trebalo da igra sa Katarom i Saudijskom Arabijom, Španija sa Argentinom i Egiptom, a Argentina sa Španijom i Katarom.
Španija i Srbija su igrale nedavno u Ligi nacija, u prošlom ciklusu. U Beogradu je bilo 0:0, dok je drugi meč u Kordobi završen rezultatom 3:0 za šampiona Evrope.
Preporučujemo
ZBOG JEZIVE POVREDE ZAVRŠIO SEZONU! Bivšeg igrača Zvezde morali da iznose sa terena!
13. 03. 2026. u 12:51
RADNIČKI ISTUPIO IZ LIGE! Zemljotres u srpskom fudbalu
13. 03. 2026. u 11:52
FUDBALSKA SRBIJA JE ZATEČENA! Brat Partizanovog prvotimca stigao kod Dejana Stankovića
13. 03. 2026. u 08:30 >> 08:52
SRPSKI DUO ČINI ČUDA: Nikolić i Jović u komšiluku nastavljaju put ka evropskom trofeju
FUDBABLERI Celja u četvrtak uveče na stadionu "Z'dežele" dočekuju atinski AEK u prvom meču osmine finala Lige konferencije (21.00). Slovenački šampion pokušaće da se po drui put zaredom nađe među osam najboljih u ovom takmičenju, dok grčki predstavnik želi da odlične nastupe u Superligi upotpuni identičnim rezultatom u Evropi.
12. 03. 2026. u 11:14 >> 11:14
KARLOS ALKARAZ RAZBIO NOVAKA! Đoković ne može da dođe sebi! "Ja sam u fazonu - ŠTA SE OVDE DEŠAVA?!"
Najnovije vesti iz tenisa tiču se ATP turnira u Indijan Velsu, na koji je sa velikim ambicijama stigao i Novak Đoković.
11. 03. 2026. u 20:06
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
