Fudbal

ŠPANCI ODUŠEVLJENI: Srbija uskače umesto Mesija, Paunović glavni "krivac"!

Новости онлајн

13. 03. 2026. u 15:33

VEST koju su španski mediji plasirali mogla bi da oduševi Srbe.

FOTO: FSS

Dok igranje "finalisima" visi u vazduhu zbog natezanja Španije i Argentine kao i krovnih fudbalskih organizacija Komnebol i UEFA oko toga gde bi meč trebalo da se igra, sve se glasnije govori o mogućem otkazivanju duela. 

Prema pisanju španskog lista "Marka" u tom slučaju Srbija bi mogla da uskoči kao rival "furije". 

Navodno, Veljko Paunović i Luis De la Fuente su tokom žrebanja za Ligu nacija razgovarali o odigravanju prijateljskog meča dve selekcije, a do njega bi moglo da dođe ranije nego što su očekivali. 

Paunović je španski trenerski đak, veliki deo fudbalske karijere je proveo u toj zemlji, tako da ima široka poznanstva, tako da bi sigurno i on mogao da „pogura“ da Furija ukrsti koplja sa Orlovima krajem ovog meseca, ako Argentina odustane.

Sve tri reprezentacije trebalo je da igraju u Dohi, na Festivalu fudbala, koji je propao zbog rata na Bliskom istoku. Srbija je trebalo da igra sa Katarom i Saudijskom Arabijom, Španija sa Argentinom i Egiptom, a Argentina sa Španijom i Katarom.

Španija i Srbija su igrale nedavno u Ligi nacija, u prošlom ciklusu. U Beogradu je bilo 0:0, dok je drugi meč u Kordobi završen rezultatom 3:0 za šampiona Evrope.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i Iranci izađite na ulice
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.

HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)

HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)