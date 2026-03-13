ŠPANCI ODUŠEVLJENI: Srbija uskače umesto Mesija, Paunović glavni "krivac"!

VEST koju su španski mediji plasirali mogla bi da oduševi Srbe.

Dok igranje "finalisima" visi u vazduhu zbog natezanja Španije i Argentine kao i krovnih fudbalskih organizacija Komnebol i UEFA oko toga gde bi meč trebalo da se igra, sve se glasnije govori o mogućem otkazivanju duela.

Prema pisanju španskog lista "Marka" u tom slučaju Srbija bi mogla da uskoči kao rival "furije".

Navodno, Veljko Paunović i Luis De la Fuente su tokom žrebanja za Ligu nacija razgovarali o odigravanju prijateljskog meča dve selekcije, a do njega bi moglo da dođe ranije nego što su očekivali.

Paunović je španski trenerski đak, veliki deo fudbalske karijere je proveo u toj zemlji, tako da ima široka poznanstva, tako da bi sigurno i on mogao da „pogura“ da Furija ukrsti koplja sa Orlovima krajem ovog meseca, ako Argentina odustane.

Sve tri reprezentacije trebalo je da igraju u Dohi, na Festivalu fudbala, koji je propao zbog rata na Bliskom istoku. Srbija je trebalo da igra sa Katarom i Saudijskom Arabijom, Španija sa Argentinom i Egiptom, a Argentina sa Španijom i Katarom.

Španija i Srbija su igrale nedavno u Ligi nacija, u prošlom ciklusu. U Beogradu je bilo 0:0, dok je drugi meč u Kordobi završen rezultatom 3:0 za šampiona Evrope.

