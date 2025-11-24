ČORBA OD PEČURAKA SA REZANCIMA: Mirisna čorba puna domaćeg šmeka

Miris sušenih šumskih pečuraka, lagana i aromatična čorba, kao i jednostavnost pripreme, čine ovo jelo omiljenim u mnogim domaćinstvima.

FOTO: Novosti

Sastojci



50–60 gr sušenih šumskih pečuraka (vrganji, lovorov vrganj)

1,5 litara vode

1 glavica crnog luka

1 šargarepa

1 koren peršuna

1 manji komad celera (po želji)

2 lista lovora

3–4 bobice pimenta

so i biber po ukusu

Dodatno:

150 gr rezanaca

1 kašika putera

1 kašika brašna (po želji, za gušću čorbu)

svež peršun za serviranje

Priprema

Isperite sušene pečurke pod mlazom vode. Prelijte ih čašom tople vode. Ostavite da se natapaju najmanje 1 sat, a najbolje preko noći, kako bi potpuno omekšale i pustile aromu.

U veću šerpu sipajte 1,5 litar vode. Dodajte iseckanu šargarepu, koren peršuna, prepolovljenu glavicu crnog luka, celer, piment i lovorov list. Dodajte vodu u kojoj su se pečurke natapale — procedite je kroz sitnu cediljku da uklonite nečistoće. Dodajte natopljene pečurke, po potrebi isečene na trakice.

Kuvajte čorbu na laganoj vatri 45–60 minuta, dok pečurke i povrće ne omekšaju. Posolite i pobiberite po ukusu.

Ukoliko želite gušću, puniju čorbu:

U tiganju otopite kašiku putera. Ubacite kašiku brašna i kratko propržite da dobije svetlu zlatnu boju. Dodajte 2–3 kašike ključale supe i dobro razmutite da ne ostanu grudvice. Sipajte zapršku u čorbu i promešajte.

Skuvajte rezance posebno u slanoj vodi. Kada omekšaju, ocedite ih i po želji isperite kratko hladnom vodom da se ne slepe.

Na dno dubokog tanjira stavite šargarepu rezance. Prelijte ih vrućom čorbom od pečuraka. Pospite svežim, sitno seckanim peršunom.

Prijatno!