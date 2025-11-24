ČORBA OD PEČURAKA SA REZANCIMA: Mirisna čorba puna domaćeg šmeka
Miris sušenih šumskih pečuraka, lagana i aromatična čorba, kao i jednostavnost pripreme, čine ovo jelo omiljenim u mnogim domaćinstvima.
Sastojci
- 50–60 gr sušenih šumskih pečuraka (vrganji, lovorov vrganj)
- 1,5 litara vode
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa
- 1 koren peršuna
- 1 manji komad celera (po želji)
- 2 lista lovora
- 3–4 bobice pimenta
- so i biber po ukusu
Dodatno:
- 150 gr rezanaca
- 1 kašika putera
- 1 kašika brašna (po želji, za gušću čorbu)
- svež peršun za serviranje
Priprema
Isperite sušene pečurke pod mlazom vode. Prelijte ih čašom tople vode. Ostavite da se natapaju najmanje 1 sat, a najbolje preko noći, kako bi potpuno omekšale i pustile aromu.
U veću šerpu sipajte 1,5 litar vode. Dodajte iseckanu šargarepu, koren peršuna, prepolovljenu glavicu crnog luka, celer, piment i lovorov list. Dodajte vodu u kojoj su se pečurke natapale — procedite je kroz sitnu cediljku da uklonite nečistoće. Dodajte natopljene pečurke, po potrebi isečene na trakice.
Kuvajte čorbu na laganoj vatri 45–60 minuta, dok pečurke i povrće ne omekšaju. Posolite i pobiberite po ukusu.
Ukoliko želite gušću, puniju čorbu:
U tiganju otopite kašiku putera. Ubacite kašiku brašna i kratko propržite da dobije svetlu zlatnu boju. Dodajte 2–3 kašike ključale supe i dobro razmutite da ne ostanu grudvice. Sipajte zapršku u čorbu i promešajte.
Skuvajte rezance posebno u slanoj vodi. Kada omekšaju, ocedite ih i po želji isperite kratko hladnom vodom da se ne slepe.
Na dno dubokog tanjira stavite šargarepu rezance. Prelijte ih vrućom čorbom od pečuraka. Pospite svežim, sitno seckanim peršunom.
Prijatno!
Preporučujemo
NAMAZ OD FETE I SUŠENOG PARADAJZA: Namaz za sve prilike
24. 11. 2025. u 15:00
BRAUNIJI SA ORASIMA: Recept za desert koji izgleda impresivno
24. 11. 2025. u 14:00
MINI OREO ČIZKEJK: Mali zalogaji koji osvajaju
24. 11. 2025. u 13:00
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)