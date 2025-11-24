Salate i čorbe

ČORBA OD PEČURAKA SA REZANCIMA: Mirisna čorba puna domaćeg šmeka

Milena Tomasevic

24. 11. 2025. u 21:19

Miris sušenih šumskih pečuraka, lagana i aromatična čorba, kao i jednostavnost pripreme, čine ovo jelo omiljenim u mnogim domaćinstvima.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za čorbu od pečuraka:
  • 50–60 gr sušenih šumskih pečuraka (vrganji, lovorov vrganj)
  • 1,5 litara vode
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 koren peršuna
  • 1 manji komad celera (po želji)
  • 2 lista lovora
  • 3–4 bobice pimenta
  • so i biber po ukusu

Dodatno:

  • 150 gr rezanaca
  • 1 kašika putera
  • 1 kašika brašna (po želji, za gušću čorbu)
  • svež peršun za serviranje

Priprema

Isperite sušene pečurke pod mlazom vode. Prelijte ih čašom tople vode. Ostavite da se natapaju najmanje 1 sat, a najbolje preko noći, kako bi potpuno omekšale i pustile aromu.

U veću šerpu sipajte 1,5 litar vode. Dodajte iseckanu šargarepu, koren peršuna, prepolovljenu glavicu crnog luka, celer, piment i lovorov list. Dodajte vodu u kojoj su se pečurke natapale — procedite je kroz sitnu cediljku da uklonite nečistoće. Dodajte natopljene pečurke, po potrebi isečene na trakice.

Kuvajte čorbu na laganoj vatri 45–60 minuta, dok pečurke i povrće ne omekšaju. Posolite i pobiberite po ukusu.

Ukoliko želite gušću, puniju čorbu:

U tiganju otopite kašiku putera. Ubacite kašiku brašna i kratko propržite da dobije svetlu zlatnu boju.  Dodajte 2–3 kašike ključale supe i dobro razmutite da ne ostanu grudvice. Sipajte zapršku u čorbu i promešajte.

Skuvajte rezance posebno u slanoj vodi. Kada omekšaju, ocedite ih i po želji isperite kratko hladnom vodom da se ne slepe.

Na dno dubokog tanjira stavite šargarepu rezance. Prelijte ih vrućom čorbom od pečuraka. Pospite svežim, sitno seckanim peršunom.

Prijatno!

