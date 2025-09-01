Salate i čorbe

OSVEŽAVAJUĆA SALATA OD KROMPIRA, ŠUNKE I AVOKADA: Recept za idealan obrok za svaki dan

Milena Tomasevic

01. 09. 2025. u 09:34

Kada tražite jelo koje je ukusno, zdravo i brzo pripremljivo, ova salata od krompira, šunke i avokada je pravi izbor. Lagana, ali sasvim dovoljno zasitna, savršeno se uklapa u svakodnevni meni.

ОСВЕЖАВАЈУЋА САЛАТА ОД КРОМПИРА, ШУНКЕ И АВОКАДА: Рецепт за идеалан оброк за сваки дан

FOTO: Novosti

  • 400 gr krompira (kuvanog)
  • 150 gr dimljene šunke (goveđe)
  • 1 avokado
  • 70 gr kiselih krastavca
  • 50 gr kapara
  • 5 kašika maslinovog ulja
  • 2 kašike limunovog soka
  • 2 kašike sirćeta
  • 4 kašike peršuna
  • so i biber

Uputstvo:

Krompir isecite na komade. Kuvajte ga dok ne omekša. Zatim ga ocedite, isperite hladnom vodom i dobro ocedite. Stavite krompir u veliku posudu i dodajte 2 kašike maslinovog ulja, pa pažljivo promešajte. Oljuštite avokado, isecite ga na kockice i prelite limunovim sokom da ne potamni. U posudi pomešajte preostalo ulje, sirće i so, a zatim dodajte avokado, kapar, isečen krastavac i kockice šunke. Salatu pažljivo promešajte, a na kraju dodajte sitno seckan peršun. 

Prijatno!

