OSVEŽAVAJUĆA SALATA OD KROMPIRA, ŠUNKE I AVOKADA: Recept za idealan obrok za svaki dan

Kada tražite jelo koje je ukusno, zdravo i brzo pripremljivo, ova salata od krompira, šunke i avokada je pravi izbor. Lagana, ali sasvim dovoljno zasitna, savršeno se uklapa u svakodnevni meni.

FOTO: Novosti

400 gr krompira (kuvanog)

150 gr dimljene šunke (goveđe)

1 avokado

70 gr kiselih krastavca

50 gr kapara

5 kašika maslinovog ulja

2 kašike limunovog soka

2 kašike sirćeta

4 kašike peršuna

so i biber

Uputstvo:

Krompir isecite na komade. Kuvajte ga dok ne omekša. Zatim ga ocedite, isperite hladnom vodom i dobro ocedite. Stavite krompir u veliku posudu i dodajte 2 kašike maslinovog ulja, pa pažljivo promešajte. Oljuštite avokado, isecite ga na kockice i prelite limunovim sokom da ne potamni. U posudi pomešajte preostalo ulje, sirće i so, a zatim dodajte avokado, kapar, isečen krastavac i kockice šunke. Salatu pažljivo promešajte, a na kraju dodajte sitno seckan peršun.

Prijatno!