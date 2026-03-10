Ekonomija

EVROPA U VELIKOM PROBLEMU: "Politiko" analizira - Rezerve gasa pale su na neobično niske nivoe nakon zime

В.Н.

10. 03. 2026. u 09:46

REZERVE gasa u EU su se iscrpele na neobično niske nivoe nakon hladne zime i nema garancije da će trgovci biti podstaknuti da obnove zalihe ovog leta, javlja Politiko, pozivajući se na izvor.

Foto: Tanjug

"Jedan od problema je što su zalihe gasa u EU iscrpljene na neobično niske nivoe nakon ovogodišnje hladne zime... Nema garancije da se trgovci mogu podstaći da obnove zalihe tokom leta“, navodi se u publikaciji, prenose RIA novosti. 

Prema publikaciji, EU bi mogla da organizuje zajedničke hitne kupovine i postavi ograničenja cena.

Evropske cene gasa skočile su na najviši nivo od januara 2023. godine, dostigavši 800 dolara po hiljadu kubnih metara, prema proračunima RIA Novosti zasnovanim na podacima sa londonske berze ICE, na početku trgovanja u ponedeljak.
 

