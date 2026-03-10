ERDOGAN LEPO UPOZORIO IRAN, NATO POSTAVIO PATRIOTE U TURSKOJ: Američki PVO sistemi će biti "operativno spremni" nakon obaranj rakete

TURSKA je danas saopštila da je američki sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot raspoređen u njenoj jugoistočnoj pokrajini Malatija u okviru "pojačanih mera protivvazdušne i raketne odbrane" koje sprovodi NATO.

Foto Tanjug/AP

- U svetlu nedavnih dešavanja u našem regionu, preduzimaju se neophodne mere za obezbeđivanje naših granica i vazdušnog prostora i u konsultacijama smo sa NATO i našim saveznicima. Pored nacionalnih mera koje smo sproveli, NATO je pojačao mere protivvazdušne i raketne odbrane. U okviru toga sistem Patriot se trenutno nalazi u Malatiji i priprema se da bude operativno spreman da podrži zaštitu našeg vazdušnog prostora - saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske u objavi na društvenoj mreži X, prenosi CNN.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ranije je upozorio Iran da ne čini bilo kakve dalje "provokativne korake" nakon što je balistička raketa ušla u turski vazdušni prostor.

Njegove reči, koje je objavila turska državna novinska agencija Anadolija, usledile su nakon što je Ministarstvo odbrane juče, desetog dana rata SAD i Izraela protiv Irana, saopštilo da je balistička raketa ispaljena iz Irana ušla u turski vazdušni prostor pre nego što je neutralisana sredstvima protivvazdušne i raketne odbrane NATO u istočnom Mediteranu.

Iran je kasnije negirao da je lansirao raketu prema Turskoj.

The video shows parts of the missile intercepted by air defense systems https://t.co/wMZqmpoPBI pic.twitter.com/kd3SjqKqIE — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026

Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, pomenuo je da je raketni incident bio "operacija pod lažnom zastavom", ali nije okrivio nijednu konkretnu zemlju.

(CNN)

