ERDOGAN LEPO UPOZORIO IRAN, NATO POSTAVIO PATRIOTE U TURSKOJ: Američki PVO sistemi će biti "operativno spremni" nakon obaranj rakete

10. 03. 2026. u 09:46

TURSKA je danas saopštila da je američki sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot raspoređen u njenoj jugoistočnoj pokrajini Malatija u okviru "pojačanih mera protivvazdušne i raketne odbrane" koje sprovodi NATO.

Foto Tanjug/AP

- U svetlu nedavnih dešavanja u našem regionu, preduzimaju se neophodne mere za obezbeđivanje naših granica i vazdušnog prostora i u konsultacijama smo sa NATO i našim saveznicima. Pored nacionalnih mera koje smo sproveli, NATO je pojačao mere protivvazdušne i raketne odbrane. U okviru toga sistem Patriot se trenutno nalazi u Malatiji i priprema se da bude operativno spreman da podrži zaštitu našeg vazdušnog prostora - saopštilo je Ministarstvo odbrane Turske u objavi na društvenoj mreži X, prenosi CNN.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ranije je upozorio Iran da ne čini bilo kakve dalje "provokativne korake" nakon što je balistička raketa ušla u turski vazdušni prostor.

Njegove reči, koje je objavila turska državna novinska agencija Anadolija, usledile su nakon što je Ministarstvo odbrane juče, desetog dana rata SAD i Izraela protiv Irana, saopštilo da je balistička raketa ispaljena iz Irana ušla u turski vazdušni prostor pre nego što je neutralisana sredstvima protivvazdušne i raketne odbrane NATO u istočnom Mediteranu.

Iran je kasnije negirao da je lansirao raketu prema Turskoj.

Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, pomenuo je da je raketni incident bio "operacija pod lažnom zastavom", ali nije okrivio nijednu konkretnu zemlju.

BONUS VIDEO - TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

