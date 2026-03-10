JEDANAESTI je dan rata na Bliskom istoku.

Izraelska vojska je najavila napade na Liban

Izraelska vojska je upozorila da su mogući napadi na južnolibanske gradove Tir i Sidon, poznate i kao Suur i Saida. Portparol vojske je rekao da će izraelske snage ciljati mete Hezbolaha „u bliskoj budućnosti“ i rekao stanovnicima da se udalje „najmanje 300 metara“ od označenih područja

Kina repatrirala 10.000 građana iz regiona

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova danas je objavilo da je Peking uspeo da repatrira 10.000 kineskih građana iz zemalja Bliskog istoka. Prema rečima portparola ministarstva, reč je o građanima koji su repatrirani iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omana i Saudijske Arabije. U kontekstu rata u regionu, nekoliko zemalja je poslednjih dana kritikovano zbog sporih napora u repatrijaciji.

Prvi letovi koje su organizovale vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Nemačke stigli su tek prošlog četvrtka, petog dana rata. Britanska vlada je procenila da je oko 300.000 Britanaca zaglavljeno u regionu nakon što su mnogi komercijalni letovi otkazani. Britansko ministarstvo spoljnih poslova juče je objavilo da je od 1. marta u zemlju stiglo oko 37.000 Britanaca, a najavljeni su novi čarter letovi, pored tri prethodno organizovana.

Iran presekao: Posle američko-izraelskih napada pregovori sa SAD više nisu opcija!

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je u ponedeljak da pregovori sa Sjedinjenim Državama više nisu opcija nakon što su SAD i Izrael pokrenuli vojnu operaciju protiv Irana. U intervjuu za PBS NewsHour, Aragči je rekao da ne misli da će razgovori sa Amerikancima „više biti na našem dnevnom redu“.

Saudijci: Dron oboren u blizini Rijada

Saudijska civilna odbrana saopštila je da se dron srušio na stambeno naselje u gradu Az Zulfi u provinciji Rijad, uzrokujući „ograničenu materijalnu štetu“, ali nije bilo povređenih.

Portparol saudijskog ministarstva odbrane rekao je da je vojska presrela i uništila dron istočno od okruga Al Hardž. Incident se dogodio nekoliko sati nakon što su presretnuta dva drona koja su letela istočno od zemlje, kao i ranije presretanje još dva drona u blizini okruga Al Hardž.

Izrael: 191 povređena u 24 sata

Izraelsko Ministarstvo zdravlja objavilo je da je 191 osoba primljena u bolnice u poslednja 24 sata zbog rata sa Iranom, izveštava „The Times of Israel“. Ministarstvo je saopštilo da su među hospitalizovanima i vojnici i civili, pri čemu je najmanje jedna osoba u kritičnom stanju, a tri druge u teškom stanju.

Dodaje se da je ukupno 2.339 ljudi primljeno u bolnice od početka rata. 95 ljudi je i dalje u bolnicama, od kojih je 11 u teškom stanju. Kako je ranije objavljeno, u iranskom raketnom napadu na centralni grad Jehud u ponedeljak je poginula jedna osoba, a dve su povređene.

Iranci: Mi određujemo KRAJ rata! Tramp: Smrt, vatra, bes!

Iranski tvrdolinijaši u ponedeljak su izašli na ulice kako bi proglasili svoju odanost novom vrhovnom vođi Modžtabi Hamneiju, čiji je uspon ugasio nade da će se rat na Bliskom istoku uskoro završiti.

Rat danas ulazi u 11. dan, a osim nevinih žrtava ogromne posledice mogu se osetiti na tržištu. Došlo je do velikog rasta cena nafte i naglog pada berzi zbog zatvaranja Hormuškog moreuza.

Iran pokrenuo novi talas napada

Iran je pokrenuo nove napade na zemlje oko Persijskog zaliva, a sirene za uzbunu zbog dolazećih raketa oglasile su se rano jutros u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu, prenosi AP.

Amerikanci objavili šta su sve koristili u prvih 10 dana tokom napada na Iran

Centralna komanda SAD ("CENTCOM") objavila je niz infografika povodom prvih 10 dana operacije "Epski bes".

BBC: Kontradiktorne poruke iz Bele kuće o ratu protiv Irana

Predsednik SAD Donald Tramp i njegova administracija do sada su slali kontradiktorne poruke o zajedničkoj američko-izraelskoj vojnoj operaciji protiv Irana, ocenjuje BBC u svojoj analizi. Prema BBC-ju, baš juče, deseti dan operacije koja je potresla američke saveznike i protresla finansijska tržišta, dobro je pokazao zabunu oko toga koliko dugo bi rat mogao da traje i koji su njegovi krajnji ciljevi.

Nakon turbulentnog jutra u kojem su američki berzanski indeksi pali, a cene nafte naglo porasle, Tramp je počeo da zove novinare u pokušaju da smiri nervozu na tržištima i u javnosti. Ali, ističe BBC, njegove izjave su bile nejasne čak i kada su ga novinari direktno pitali za pojašnjenje.

„Imam plan za sve, u redu? Imam plan za sve. Bićete veoma zadovoljni“, rekao je Tramp novinaru Njujork posta kada su ga pitali o rastućim cenama nafte. U intervjuu za CBS njuz, izjavio je da je rat „prilično završen“. „Znatno smo ispred roka“, dodao je. Prema analizi Bi-Bi-Sija, Trampovi telefonski razgovori sa novinarima imali su željeni efekat na tržišta. Nakon njegovih izjava, berze su se oporavile, a cena barela nafte, koja je ranije tokom dana dostigla oko 120 dolara (oko 111 evra), pala je ispod 90 dolara (oko 83 evra).

Bi-Bi-Si podseća da je samo nekoliko dana ranije Tramp rekao da neće zaustaviti rat dok Iran ne pristane na „bezuslovnu predaju“. Ali nakon njegovih izjava u ponedeljak, mogao se steći utisak da bi kraj vojne operacije, koja je potresla Bliski istok i skoro potpuno zaustavila pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, mogao biti na vidiku.

Tramp se oglasio posle napada na školu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da "ne zna dovoljno" o napadu na iransku osnovnu školu, za koju Iran tvrdi da je u njoj poginulo najmanje 168 osoba, ali da je "spreman da živi" sa nalazima američke istrage o tom incidentu.

U Iranu održana javna zakletva na vernost ajatolahu Sejedu Modžtabu Hamneiju

Javna ceremonija polaganja zakletve građana novom vrhovnom vođi Irana, Sajedu Modžtabu Hamneiju, održana je istovremeno na Trgu islamske revolucije u Teheranu, kao i u svim gradovima i pokrajinama, javlja danas iranska agencija Tasnim.

Ceremoniji polaganja zakletve prisustvovali su različiti segmenti stanovništva, koji su javno izjavili svoju lojalnost i podršku ajatolahu Sejedu Modžtabi Hamneiju, koga je pre dva dana izabrao Verski savet stručnjaka.

Učesnici ceremonije, pored iranskih zastava, držali su slike prethodnog vrhovnog vođe imama, ajatolaha Alija Hamneija, kao i statuu novog vođe revolucije. Tokom ceremonije, javno je pročitana zakletva vernosti novom vrhovnom vođi izabranom na tu funkciju nakon smrti njegovog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.

IRCG: Slobodan prolaz kroz Ormuz za države koje proteraju ambasadore Izraela i SAD

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da će svaka arapska ili evropska zemlja koja protera izraelske i američke ambasadore sa svoje teritorije dobiti neograničen prolaz kroz Ormuski moreuz od danas, utorka 10. marta.

Kako javlja iranska državna televizija, IRGC je saopštio da bi te zemlje imale "puno pravo i slobodu" prolaska kroz ovaj strateški plovni put ukoliko prekinu diplomatske odnose sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Si-EN-En.

Kroz ovaj moreuz, širok oko 34 kilometra, prolazi gotovo petina svetske ponude nafte, što ga čini ključnim i visokorizičnim uskim grlom za globalna tržišta.

Tramp republikancima: Sukob u Iranu je "kratkoročni izlet"

Američki predsednik Donald Tramp nazvao je sukob u Iranu "kratkoročnim izletom". Obraćajući se republikancima u Predstavničkom domu na Floridi u ponedeljak,

Tramp je hvailo američku vojsku, opisujući je kao "vojsku bez premca", preneo je Skaj njuz. "Svet nas trenutno poštuje više nego ikada ranije", ocenio je Tramp.

On tvrdi da je iranski raketni i kapacitet dronova potpuno uništen u američko-izraelskim napadima, kao i da iranska mornarica "leži na dnu okeana". "Nećemo popustiti dok neprijatelj ne bude odlučno poražen", poručio je Tramp.

Pezeškijan: Iran spreman da formira zajednički tim da istraži raketne napade na Tursku

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu da je Teheran spreman da formira zajednički tim za istragu navoda o iranskim raketnim napadima na Tursku, objavili su iranski mediji.

Pezeškijan je to rekao u telefonskom razgovoru sa Erdoganom u ponedeljak, preneo je Rojters.

Turska je saopštila u ponedeljak da je protivvazdušna odbrana NATO-a oborila drugu iransku balističku raketu koja je ušla u turski vazdušni prostor.

Ankara je upozorila da će preduzeti mere protiv svake takve pretnje i pozvala je iranskog ambasadora Mohameda Hasana Habibolahzadea na razgovor da bi mu uložila protest zbog balističke rakete ispaljene iz Irana, a koja je ušla u turski vazdušni prostor.

Cene nafte pale ispod 90 dolara po barelu nakon najave G7 da će osloboditi rezerve

Cene nafte u ponedeljak popodne pale su za deset odsto, na ispod 90 dolara po barelu, nakon što su na otvaranju skočile 20 odsto. Glavni razlog za to je što su ministri finansija iz sedam najrazvijenijih zemalja saopštili da je G7 spremna da oslobodi naftu iz strateških rezervi ako bude potrebno, preneo je Trejding ekonomiks.

Tako je nafta brent sada na nivou od oko 89,5 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kreće se na oko 86 dolara po barelu.

Na cene je i uticala izjava američkog predsednika Donalda Trampa, koji je insistirao da će rat sa Iranom biti kratak, čime je sugerisao da neće biti potreban odgovor Sjedinjenih Američkih Država u vidu opsežnog ekonomskog odgovora.

Tramp: Ako Iran zaistavi protok nafte unutar Ormuskog moreuza, gađaćemo ih 20 puta jače

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da će ga Sjedinjene Američke Države "gađati 20 puta jače nego do sada", ako "učini bilo šta što bi zaustavilo protok nafte unutar Ormuskog moreuza".

"Pored toga, uništićemo lako uništive mete koje će Iranu učiniti praktično nemogućim da se ikada ponovo izgradi kao nacija. Smrt, vatra i bes će vladati nad njima, ali se nadam i molim da se to ne dogodi", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je istakao da je to "poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz". "Nadam se da će taj gest biti zaista cenjen", zaključio je Tramp.

Američka vojska objavljuje nove snimke napada

Centralna komanda američke vojske objavila je snimke napada na raketne lansirne sisteme za koje tvrdi da je iranski režim pokušao da sakrije.

Holandija šalje fregatu u Sredezemno more da zaštiti Kipar i saveznike

Holandska vlada je saopštila da će, na zahtev Francuske, poslati fregatu u Sredozemno more kako bi pomogla u zaštiti Kipra i drugih saveznika i obezbedila pomorski saobraćaj ugrožen zbog krize na Bliskom istoku.

Holandska vlada je prošle nedelje navela da je Francuska zatražila upućivanje fregate za protivvazdušnu odbranu i komandnu funkciju kako bi podržala nosač aviona "Šarl de Gol", koji je predsednik Francuske Emanuel Makron najavio da će biti poslat u Sredozemno more.

Makron je posetio Kipar, gde se sastao sa predsednikom te zemlje Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, a tom prilikom je najavio "čisto odbrambenu" misiju radi otvaranja Ormuskog moreuza.

"U procesu smo uspostavljanja čisto odbrambene, čisto prateće misije, koja mora biti pripremljena zajedno sa evropskim i neevropskim državama, i koja treba da omogući, čim to bude izvodljivo, pratnju nosača kontejnera i tankera kako bi se Ormuski moreuz postepeno ponovo otvorio", rekao je Makron, insistirajući na "miroljubivoj" svrsi te misije, preneo je BFM TV.

On je istakao da je "bezbednost svih Evropljana zajednički interes".

"Odmah smo preduzeli mere solidarnosti sa Kiprom, koji je pogođen sa nekoliko dronova i raketa. U to područje smo rasporedili fregatu Langdok i odeljenje protivvazdušne odbrane Mistral", napisao je Makron na svom nalogu na mreži Iks.

Kuvajt i Saudijska Arabija presretali iranske napade projektilima i dronovima

Kuvajt i Saudijska Arabija saopštile su da presreću napade Irana projektilima i dornovima. Kuvajtska vojska saopštila je da presreće napade projektilima i dronovima, prenosi Al Džazira.

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je presrelo i uništilo tri drona koja su se kretala ka naftnom polju Šajbah u pustinji Rub al-Hali.

Portparol Ministarstva Saudijske Arabije napisao je platformi X da su dronovi otkriveni i oboreni pre nego što su stigli do lokacije.

Izrael i Sjedinjene Američke Države napale su Iran 28. februara, nakon što diplomatski pregovori o iranskom nuklearnom programu nisu doveli do sporazuma, što je dovelo do vazdušnih udara Irana na Izrael i druge zemlje na Bliskom istoku.

