Košarka

REPREZENTATIVAC SRBIJE SE VRATIO U KK PARTIZAN - GROBARI SLAVE! Nakon sedam godina, ponovo tamo gde je sve počelo

Filip Milošević

07. 06. 2026. u 11:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaš Budućnosti Nikola Tanasković se oprostio od podgoričkog kluba i u budućnosti će ponovo nositi dres Partizana, potvrđeno je Mozzart sportu.

РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ СРБИЈЕ СЕ ВРАТИО У КК ПАРТИЗАН - ГРОБАРИ СЛАВЕ! Након седам година, поново тамо где је све почело

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Bila mi je velika čast, nikada nigde nisam bio kapiten. Trebalo je i meni vremena da se navikne. Jako sam ponosan na to", rekao je Tanasković u intervjuu za MNE magazin.

U istom razgovoru se prisetio mlađih dana i činjenice da je morao da se seli.

"Bilo je teško, još dok sam bio mali selili smo se u Beograd, da počnem u mlađim kategorijama Partizana. Moji su se odricali mnogo zbog ovoga, bilo je loših i lepih momenata, ali roditelji i familija su ponosni na sve što sam postigao. To mi je dodatna motivacija, jer znam odakle sam potekao, šta smo sve prošli i gde sam trenutno".

Nikola je ne zaboravlja ni savet koji je dobio od Duška Vujoševića.

"Kada sam stigao u prvi tim Partizana najviše saveta mi je davao Novica, doduše kasnije je došao, ali je on taj koji je najviše uticao na mene, kada uradim nešto loše da me izgrdi, ali i da me pohvali kada treba. Tu su i brojni treneri, kondicioni treneri, fizioterapeuti, kolege, prijatelji, mnogo je bilo saveta. Red, rad, disciplina, uvek se isplati na kraju, to je savet koji sam pokupio od Duška Vujoševića", dodao je.

Nakon sedam godina, Tanasković se ponovo vraća na mesto gde je sve počelo, sa ciljem da igra i Evroligu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠANSA ZVEREVA: Sad ili nikad
Tenis

0 0

ŠANSA ZVEREVA: Sad ili nikad

Sad ili nikad. Mnogi smatraju da će Nemac ruskog porekla Aleksandar Zverev (2. nosilac) danas u velikom finalu na Rolan Garosu imati životnu priliku da konačno osvoji prvu grend slem titulu.

07. 06. 2026. u 15:10

Politika
Tenis
Fudbal
GROBARI U DELIRIJUMU, DELIJE SKIDAJU KAPU: On je novi trener FK Partizan?!

"GROBARI" U DELIRIJUMU, "DELIJE" SKIDAJU KAPU: On je novi trener FK Partizan?!