REPREZENTATIVAC SRBIJE SE VRATIO U KK PARTIZAN - GROBARI SLAVE! Nakon sedam godina, ponovo tamo gde je sve počelo

Košarkaš Budućnosti Nikola Tanasković se oprostio od podgoričkog kluba i u budućnosti će ponovo nositi dres Partizana, potvrđeno je Mozzart sportu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Bila mi je velika čast, nikada nigde nisam bio kapiten. Trebalo je i meni vremena da se navikne. Jako sam ponosan na to", rekao je Tanasković u intervjuu za MNE magazin.

U istom razgovoru se prisetio mlađih dana i činjenice da je morao da se seli.

"Bilo je teško, još dok sam bio mali selili smo se u Beograd, da počnem u mlađim kategorijama Partizana. Moji su se odricali mnogo zbog ovoga, bilo je loših i lepih momenata, ali roditelji i familija su ponosni na sve što sam postigao. To mi je dodatna motivacija, jer znam odakle sam potekao, šta smo sve prošli i gde sam trenutno".

Nikola je ne zaboravlja ni savet koji je dobio od Duška Vujoševića.

"Kada sam stigao u prvi tim Partizana najviše saveta mi je davao Novica, doduše kasnije je došao, ali je on taj koji je najviše uticao na mene, kada uradim nešto loše da me izgrdi, ali i da me pohvali kada treba. Tu su i brojni treneri, kondicioni treneri, fizioterapeuti, kolege, prijatelji, mnogo je bilo saveta. Red, rad, disciplina, uvek se isplati na kraju, to je savet koji sam pokupio od Duška Vujoševića", dodao je.

Nakon sedam godina, Tanasković se ponovo vraća na mesto gde je sve počelo, sa ciljem da igra i Evroligu.

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