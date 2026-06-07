AMERIKANCI ZABEZEKNUTI: Ne veruju šta su Bosanci uradili pred Svetsko prvenstvo (FOTO)

NAVIJAČI Bosne i Hercegovine već su tema u američkoj javnosti. Postarali su se da ih svi zapamte i pred početak Svetskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson

ONi su u Sent Luis doneli najveću džezvu na svetu. Tamo je Bosna i Hercegovina remizirala sa Panamom 1:1, a džezva je dočekala navijače.

Doneli su najveću džezvu na svetu. Stigal je u Sent Luis u Americi pošto je tamo reprezentacija igrala prijateljski meč sa Panamom (1:1). Očekuje se da će odatle da je "presele" u Toronto pošto će u Kanadi da odigraju prvim eč grupne faze protiv domaćina Kanade. Posle toga će morati da je sele još dva puta, na meč sa Švajcarskom u Kaliforniji, pa onda i na duel sa Katarom u Sijetl.

- Najveća džezva na svetu je doputovala iz Visokog (Bosna i Hercegovin) do Sent Luisa. Iz nje izlazi 8.000 šoljica kafe i pratiće reprezentaciju na svim mečevima tokom Mundijala - napisao je novinar Džejkob Cerosimo, uz objavljenu sliku sertifikata iz "Ginisove knjige rekorda" koja potvrđuje da je to najveća džezva na svetu.

Napravljena je u Visokom u junu 2024. godine i ima visinu od 124 centimetra i širinu od 95 centimetara. Biće svakako jedna od atrakcija na predstojećem takmičenju sigurno. Doduše, biće zanimljivo videti kako će je prenositi preko granice.

Podsećanja radi, Bosna i Hercegovina je plasman na Mundijal izborila posle senzacionalne pobede u baražu protiv favorizovane Italije.

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