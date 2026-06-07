JEZIVA EKSPLOZIJA NA ZVEZDARI: Mladiću (26) detonirana naprava raznela šaku, lekari morali hitno da je amputiraju
MLADIĆ (26) zadobio je teške povrede i morala je da mu bude amputirana šaka.
Naime, kako je saopšteno iz Hitne pomoći, tokom noći je došlo do teškog povređivanja mladića (26) na Zvezdari, kada je došlo do manje eksplozije.
Nije poznato šta je izazvalo eksploziju, ali je mladić zadobio politraumatsku povredu. On je hitno prevezen u bolnicu, ali, kako su rekli iz Hitne pomoći za RTS, naposletku je morala da mu bude amputirana šaka.
Noćas je, podsetimo, došlo i do tri saobraćajne nezgode u Beogradu u kojima su četiri osobe zadobile lakše telesne povrede, kao i do ubadanja mladića (25) nožem na Zelenom vencu, za kog je navedeno da je dobio površinske povrede.
Ekipe Hitne pomoći u toku noći su obavile 125 intervencija, od kojih je oko 20 bilo na javnom mestu, i to uglavnom zbog mladih osoba u alkoholisanom stanju.
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