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KINA POKRENULA SPECIJALNU OPERACIJU KOD TAJVANA: Peking žestoko odgovorio dvema državama

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07. 06. 2026. u 10:04

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KINA je objavila da je pokrenula „specijalnu pomorsku operaciju“ istočno od Tajvana, čime je dodatno zaoštrila svoj odgovor na nedavni dogovor Japana i Filipina. Te dve države, naime, planiraju da pokrenu pregovore o pomorskim granicama u tom području i dublje povežu svoje odbrambene snage, javlja Blumberg.

КИНА ПОКРЕНУЛА СПЕЦИЈАЛНУ ОПЕРАЦИЈУ КОД ТАЈВАНА: Пекинг жестоко одговорио двема државама

Sun Jingang / Xinhua News / Profimedia

Kinesko Ministarstvo saobraćaja organizovalo je u subotu „specijalnu operaciju sprovođenja pomorskog saobraćaja“, izvestila je zvanična novinska agencija Sinhua. Prema istom izveštaju, cilj ovog poteza je sprovođenje kineske „pomorske upravne jurisdikcije“ i zaštita nacionalnih interesa.

Peking odgovorio na potez Tokija i Manile

Ovakav potez zvaničnog Pekinga predstavlja snažnu eskalaciju i direktan odgovor na najavu Tokija i Manile da će sesti za sto kako bi rešili granične sporove. Ti razgovori odnose se na vode istočno od Tajvana, samoupravne demokratije koju Peking smatra svojom teritorijom.

Pomenuto područje ujedno se preklapa sa ekskluzivnim ekonomskim zonama na koje Kina polaže pravo. Razgovori između Japana i Filipina „ozbiljno su prekršili teritorijalni suverenitet, kao i pomorska prava i interese Kine“, navodi se u izveštaju agencije Sinhua.

Foto naval-technology.com/Credit: Ding Ziyu/China Ministry of National Defense

U subotnju akciju inspekcije i kontrole uključile su se pomorske agencije iz pokrajina Fuđijan i Guangdung, kao i snage iz Istočnog kineskog mora. Svemu je prethodio potez od 1. juna, kada je Kina već poslala brodove svoje obalske straže u „patrole za sprovođenje zakona“ istočno od Tajvana kako bi otvoreno pokazala nezadovoljstvo.

Tajvansko Ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na upit za komentar.

Nove tenzije zbog Tajvana

Najnovije varnice u odnosima Pekinga, Tokija i Manile izbile su nakon prošlonedeljnog sastanka japanske premijerke Sanae Takaiči i filipinskog predsednika Ferdinanda Markosa Mlađeg.

Markos je nakon susreta izjavio da obe zemlje dele čvrstu posvećenost jačanju pomorske bezbednosti. Obe nacije su i ranije izazvale bes Pekinga svojim otvorenim izjavama o Tajvanu.

Filipinski lider je prošlog meseca poručio da će se njegova zemlja verovatno uključiti u slučaju sukoba oko Tajvana, i to zbog same blizine ostrva.

S druge strane, japanska premijerka Takaiči još je u novembru izjavila da bi kineska invazija na Tajvan mogla biti opravdan razlog da Japan na ostrvo pošalje svoju vojsku.

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