PUTIN STIŽE U BANJALUKU: Oglasio se Dodik, razlog je neverovatan
LIDER Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da se očekuje dolazak ruskog predsednika Vladimira Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.
- Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili. Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to - rekao je Dodik na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma.
On je podsetio da je ove godine već boravio u Rusiji povodom Dana pobede 9. maja, kao i da je 28. maja učestvovao na Međunarodnom forumu o bezbednosti u Podmoskovlju i najavio da će krajem septembra ponovo posetiti Moskvu, prenosi Sputnjik.
- Bio sam 9. maja, bio sam 28. maja, danas sam ovde i ponovo ću doći. Jedino što je sigurno jeste da ću 25. septembra biti u Moskvi - rekao je Dodik u razgovoru sa novinarima.
(Tanjug)
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