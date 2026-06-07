Republika Srpska

PUTIN STIŽE U BANJALUKU: Oglasio se Dodik, razlog je neverovatan

Симеуновић А. Милош

07. 06. 2026. u 09:51

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LIDER Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da se očekuje dolazak ruskog predsednika Vladimira Putina u Banjaluku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama.

ПУТИН СТИЖЕ У БАЊАЛУКУ: Огласио се Додик, разлог је невероватан

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shipenkov

 - Potvrdio sam ono što smo se prethodno dogovorili. Čekaćemo, kad god to bude moguće. Kad god bude u mogućnosti, uradićemo to - rekao je Dodik na marginama Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma.

On je podsetio da je ove godine već boravio u Rusiji povodom Dana pobede 9. maja, kao i da je 28. maja učestvovao na Međunarodnom forumu o bezbednosti u Podmoskovlju i najavio da će krajem septembra ponovo posetiti Moskvu, prenosi Sputnjik.

 - Bio sam 9. maja, bio sam 28. maja, danas sam ovde i ponovo ću doći. Jedino što je sigurno jeste da ću 25. septembra biti u Moskvi - rekao je Dodik u razgovoru sa novinarima.

(Tanjug)

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