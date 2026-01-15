PEČENI BATAT: Jednostavno, zdravo i izuzetno ukusno
Batat, poznat i kao slatki krompir, sve je popularniji na našim trpezama zahvaljujući blagom, slatkastom ukusu i jednostavnoj pripremi. Pečen u rerni, spolja blago hrskav, a iznutra mekan, predstavlja odličan prilog uz svako glavno jelo, ali i ukusan zalogaj sam za sebe.
- 3 batata (slatka krompira)
- 3 kašike maslinovog ulja
- 1 kašičica mlevene slatke paprike
- so, biber, svež peršun
Priprema:
Batat operite, oljuštite i isecite na kriške ili štapiće približno iste veličine. U činiji pomešajte batat sa maslinovim uljem, slatkom paprikom, solju i biberom, pa sve dobro izmešajte. Rasporedite batat u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta, uz povremeno okretanje, dok ne dobije zlatnu boju. Izvadite iz rerne, pospite sitno seckanim svežim peršunom i odmah poslužite.
Prijatno!
