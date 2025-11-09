PILETINA PUNJENA PEČURKAMA I SIROM: Sočno, kremasto i neodoljivo jelo koje će osvojiti celu porodicu!

PILETINA punjena pečurkama i sirom savršeno spaja jednostavnu pripremu i raskošan ukus. Miris belog luka i putera ispunjava kuhinju, a meko, sočno meso sa rastopljenim sirom i pečurkama unutra pravi je gastronomski užitak.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 pileća fileta

1 šolja sitno iseckanih pečuraka

½ šolje krem sira

½ šolje rendane mocarele

2 čena belog luka, isceđena ili sitno iseckana

2 kašike putera

so i biber, po ukusu

sveže seckani peršun za posipanje

Priprema:

Zagrejte rernu na 200°C. Pileće filete isecite po dužini tako da dobijete tanje trake pogodne za uvijanje. U tiganju otopite kašiku putera. Dodajte beli luk i pečurke, pa propržite 3–4 minuta, dok ne omekšaju i ispuste miris.

Skinite sa vatre i umešajte krem sir i mocarelu dok se sve ne stopi u kremastu smesu. Na svaki file stavite kašiku fila, pažljivo uvijte u rolnicu i pričvrstite čačkalicom.

Poređajte rolnice u podmazanu vatrostalnu posudu, premažite ih preostalim puterom i začinite solju i biberom. Pecite 25–30 minuta, dok piletina ne dobije zlatnu boju i lepu koricu.

Pre serviranja izvadite čačkalice, pospite svežim peršunom i poslužite uz pirinač, krompir pire ili zelenu salatu.

Uživajte!