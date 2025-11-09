PILETINA PUNJENA PEČURKAMA I SIROM: Sočno, kremasto i neodoljivo jelo koje će osvojiti celu porodicu!
PILETINA punjena pečurkama i sirom savršeno spaja jednostavnu pripremu i raskošan ukus. Miris belog luka i putera ispunjava kuhinju, a meko, sočno meso sa rastopljenim sirom i pečurkama unutra pravi je gastronomski užitak.
Sastojci:
- 2 pileća fileta
- 1 šolja sitno iseckanih pečuraka
- ½ šolje krem sira
- ½ šolje rendane mocarele
- 2 čena belog luka, isceđena ili sitno iseckana
- 2 kašike putera
- so i biber, po ukusu
- sveže seckani peršun za posipanje
Priprema:
Zagrejte rernu na 200°C. Pileće filete isecite po dužini tako da dobijete tanje trake pogodne za uvijanje. U tiganju otopite kašiku putera. Dodajte beli luk i pečurke, pa propržite 3–4 minuta, dok ne omekšaju i ispuste miris.
Skinite sa vatre i umešajte krem sir i mocarelu dok se sve ne stopi u kremastu smesu. Na svaki file stavite kašiku fila, pažljivo uvijte u rolnicu i pričvrstite čačkalicom.
Poređajte rolnice u podmazanu vatrostalnu posudu, premažite ih preostalim puterom i začinite solju i biberom. Pecite 25–30 minuta, dok piletina ne dobije zlatnu boju i lepu koricu.
Pre serviranja izvadite čačkalice, pospite svežim peršunom i poslužite uz pirinač, krompir pire ili zelenu salatu.
Uživajte!
Preporučujemo
ŠARENI POVRTNI LONAC IZ RERNE: Savršen spoj ukusa svežeg povrća i mirisnog bilja
30. 10. 2025. u 15:30
PEČENI SVINjSKI KOTLETI U SOSU: Nežno, sočno i aromatično
30. 10. 2025. u 14:30
PEČENI KROMPIR SA SIROM I MIRISNIM BILjEM: Savršen zalogaj za svaki dan
25. 10. 2025. u 22:19
PILETINA SA BURATOM I ČERI PARADAJZOM: Večera iz jednog tiganja
16. 10. 2025. u 13:17
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)