BAKALAR U PUTERASTOM LIMUNOVOM SOSU: Jednostavno, mirisno i elegantno jelo za svaku priliku

Milena Tomasevic

12. 11. 2025. u 18:30

AKO volite lagane, ali ukusne morske specijalitete, ovaj recept je pravi izbor za vas. Bakalar u limunovom puteru spaja svežinu citrusa sa kremastim ukusom putera i blagom aromom belog luka — kombinacija koja podiže ovo jednostavno jelo na restoranski nivo.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 4 fileta bakalara (oko 170  svaki)
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • so i crni biber, po ukusu
  • 1 kašičica slatke paprike
  • 1/2 kašičice belog luka u prahu
  • 3 kašike neslanog putera
  • 3 čena belog luka, mlevena
  • 1/4 šolje pilećeg ili povrćnog bujona
  • 2 kašike svežeg limunovog soka
  • 1 kašičica rendane kore limuna
  • 1 kašika kapara (po želji)
  • 2 kašike seckanog svežeg peršuna
  • 1 kašika sušenih paradajza ili pečenih crvenih paprika (po želji)

Priprema:

Filete bakalara pažljivo osušite papirnim ubrusima. Začinite obe strane solju, biberom, paprikom i belim lukom u prahu.U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte filete i pržite 3–4 minuta sa svake strane, dok ne porumene i ne budu potpuno skuvani. Izvadite ih i ostavite sa strane.

U istom tiganju smanjite vatru na srednju. Dodajte puter i sačekajte da se otopi. Ubacite mleveni beli luk i kratko propržite, oko 30 sekundi, dok ne zamiriše.Dodajte bujon, limunov sok i koru limuna. Ostavite da lagano krčka 1–2 minuta, dok se sos blago ne zgusne.Umešajte kapare, peršun i sušeni paradajz (ili pečenu papriku, ako koristite). Vratite filete u tiganj, prelijte ih sosom i ostavite da se ukusi prožmu još oko minut.

Poslužite bakalar topao, obilno preliven limunovim puter-sosom. Ovo jelo se odlično slaže sa pirinčem, pireom od krompira ili laganom salatom od rukole i paradajza.

Uživajte!

