LAZANJA OD TORTILJA: Jednostavan i ukusan recept
Praktično jelo koje će ostaviti trajan utisak na vašem nepcu. Umesto testa koriste se meke tortilje, a sve ostalo je pravo uživanje: dinstano povrće, aromatični sos i bogati čedar sir. Idealno za ručak, večeru ili gozbu sa prijateljima.
Sastojci
- 6 tortilja
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 2 paradajza
- so, ljuta paprika u ljuspicama, mleveni biber, crni biber, timijan (po ukusu)
Za sos:
- 1 kašika paradajz pirea
- 4 kašike maslinovog ulja
- 1/2 čaše vode
Za fil i preliv:
- 300 gr rendanog čedar sira
- (po želji) povrće po ukusu – paprike, tikvice, kukuruz, masline...
Priprema
Iseckajte crni i beli luk, pa ih kratko prodinstajte na maslinovom ulju.Dodajte iseckan paradajz i dinstajte nekoliko minuta dok ne omekša. Začinite po ukusu: dodajte so, biber, ljutu papriku u ljuspicama i timijan.
Pripremite sos: u posudi pomešajte paradajz pire, maslinovo ulje i vodu. Dobro romešajte.
Pripremite pleh ili vatrostalnu posudu i počnite slaganje:
– Stavite prvu tortilju na dno.
– Prelijte je sosom.
– Dodajte deo pripremljenog povrća.
– Posipajte rendanim čedar sirom.
– Ponovite postupak sa svim tortiljama.
Završite sa poslednjom tortiljom, premažite je ostatkom sosa i posipajte sirom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C, oko 20–25 minuta, dok se sir ne rastopi i dobije lepu zlatnu koricu. Ostavite nekoliko minuta da se prohladi, pa secite i poslužite toplo.
Uživajte!
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)