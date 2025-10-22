LAZANJA OD TORTILJA: Jednostavan i ukusan recept

Praktično jelo koje će ostaviti trajan utisak na vašem nepcu. Umesto testa koriste se meke tortilje, a sve ostalo je pravo uživanje: dinstano povrće, aromatični sos i bogati čedar sir. Idealno za ručak, večeru ili gozbu sa prijateljima.

Sastojci



6 tortilja

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

2 paradajza

so, ljuta paprika u ljuspicama, mleveni biber, crni biber, timijan (po ukusu)

Za sos:

1 kašika paradajz pirea

4 kašike maslinovog ulja

1/2 čaše vode

Za fil i preliv:

300 gr rendanog čedar sira

(po želji) povrće po ukusu – paprike, tikvice, kukuruz, masline...

Priprema

Iseckajte crni i beli luk, pa ih kratko prodinstajte na maslinovom ulju.Dodajte iseckan paradajz i dinstajte nekoliko minuta dok ne omekša. Začinite po ukusu: dodajte so, biber, ljutu papriku u ljuspicama i timijan.

Pripremite sos: u posudi pomešajte paradajz pire, maslinovo ulje i vodu. Dobro romešajte.

Pripremite pleh ili vatrostalnu posudu i počnite slaganje:

– Stavite prvu tortilju na dno.

– Prelijte je sosom.

– Dodajte deo pripremljenog povrća.

– Posipajte rendanim čedar sirom.

– Ponovite postupak sa svim tortiljama.

Završite sa poslednjom tortiljom, premažite je ostatkom sosa i posipajte sirom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C, oko 20–25 minuta, dok se sir ne rastopi i dobije lepu zlatnu koricu. Ostavite nekoliko minuta da se prohladi, pa secite i poslužite toplo.

Uživajte!