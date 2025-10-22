Ručak dana

LAZANJA OD TORTILJA: Jednostavan i ukusan recept

Milena Tomasevic

22. 10. 2025. u 14:00

Praktično jelo koje će ostaviti trajan utisak na vašem nepcu. Umesto testa koriste se meke tortilje, a sve ostalo je pravo uživanje: dinstano povrće, aromatični sos i bogati čedar sir. Idealno za ručak, večeru ili gozbu sa prijateljima.

ЛАЗАЊА ОД ТОРТИЉА: Једноставан и укусан рецепт

FOTO: Novosti

Sastojci

Osnova:
  • 6 tortilja
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 2 paradajza
  • so, ljuta paprika u ljuspicama, mleveni biber, crni biber, timijan (po ukusu)

Za sos:

  • 1 kašika paradajz pirea
  • 4 kašike maslinovog ulja
  • 1/2 čaše vode

Za fil i preliv:

  • 300 gr rendanog čedar sira
  • (po želji) povrće po ukusu – paprike, tikvice, kukuruz, masline...

Priprema

Iseckajte crni i beli luk, pa ih kratko prodinstajte na maslinovom ulju.Dodajte iseckan paradajz i dinstajte nekoliko minuta dok ne omekša. Začinite po ukusu: dodajte so, biber, ljutu papriku u ljuspicama i timijan.

Pripremite sos: u posudi pomešajte paradajz pire, maslinovo ulje i vodu. Dobro  romešajte.

Pripremite pleh ili vatrostalnu posudu i počnite slaganje:
– Stavite prvu tortilju na dno.
– Prelijte je sosom.
– Dodajte deo pripremljenog povrća.
– Posipajte rendanim čedar sirom.
– Ponovite postupak sa svim tortiljama.

Završite sa poslednjom tortiljom, premažite je ostatkom sosa i posipajte sirom. Pecite u rerni zagrejanoj na 180°C, oko 20–25 minuta, dok se sir ne rastopi i dobije lepu zlatnu koricu. Ostavite nekoliko minuta da se prohladi, pa secite i poslužite toplo.

Uživajte!

