VEGETERIJANSKI KANELONI SA SPANAĆEM I RIKOTOM: Klasik mediteranskog ukusa
Kremasti spanać, nežna rikota i zlatno zapečena testenina spajaju se u jelo koje donosi pravi italijanski šarm na vaš sto.
Sastojci
- 250 gr kanelona
- 200 gr svežeg spanaća
- 250 gr rikote
- 1 glavica crnog luka
- 400 gr paradajz sosa
- 50 gr rendanog parmezana
- so i biber
- maslinovo ulje
Piprema
Zagrejte rernu na 180°C. Propržite seckani crni luk na malo maslinovog ulja dok ne porumeni. Dodajte spanać i kuvajte dok ne omekša. U činiji pomešajte rikotu sa spanaćem, solju i biberom. Uzmite kanelone i napunite ga smesom malom kašičicom. Ponavljajte ovaj postupak dok se ne potroši sav fil. U posudi za pečenje, premažite dno malo paradajz sosa, rasporedite kanelone i prelijte ih preostalim sosom. Pospite rendanim parmezanom i pecite 25 minuta.
Prijatno!
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)