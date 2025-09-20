Ručak dana

VEGETERIJANSKI KANELONI SA SPANAĆEM I RIKOTOM: Klasik mediteranskog ukusa

Milena Tomasevic

20. 09. 2025. u 08:00

Kremasti spanać, nežna rikota i zlatno zapečena testenina spajaju se u jelo koje donosi pravi italijanski šarm na vaš sto.

FOTO: Novosti

Sastojci

  •  250 gr kanelona
  •  200 gr svežeg spanaća
  •  250 gr rikote
  • 1 glavica crnog luka
  • 400 gr paradajz sosa
  • 50 gr rendanog parmezana
  • so i biber
  • maslinovo ulje

Piprema
Zagrejte rernu na 180°C. Propržite seckani crni luk na malo maslinovog ulja dok ne porumeni. Dodajte spanać i kuvajte dok ne omekša. U činiji pomešajte rikotu sa spanaćem, solju i biberom. Uzmite kanelone i napunite ga smesom malom kašičicom. Ponavljajte ovaj postupak dok se ne potroši sav fil. U posudi za pečenje, premažite dno malo paradajz sosa, rasporedite kanelone i prelijte ih preostalim sosom. Pospite rendanim parmezanom i pecite 25 minuta.

Prijatno!

