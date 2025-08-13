RECEPT: Piletina i čeri orzo testenina
Kremasta orzo testenina sa sočnim komadima piletine, svežim čeri paradajzom i spanaćem pravi je obrok koji spaja mediteranske ukuse i brzu pripremu. Ovo jelo je savršeno za tople večere ili lagani ručak, a njegova boja i aroma će vas osvojiti na prvi zalogaj.
Sastojci
- 250 gr testenine orzo
- 300 gr pilećeg belog mesa
- 250 ml pavlake za kuvanje
- 1 glavica crnog luka
- 1 kocka za supu
- 3 čena belog luka
- 2 šargarepe
- babu spanać
- čeri paradajz
- 1 konzerva seckanog paradajza
- 2 kašike paste od paradajza
- bosiljak, biber, so
Priprema
Belo meso propržiti na maslinovom ulju i skloniti sa strane. U istoj posudi upržiti crni luk, beli luk, šargarepu. Dodati testeninu orzo, naliti vodu u kojoj je rastvorena kocka za supu, dodati seckani paradajz, pavlaku za kuvanje. Pastu kuvati na tihoj vatri oko 45 minuta da ostane sočna. Kada je testenina skuvana dodati baby spanać, pastu od paradajza i belo meso.
Prijatno!
