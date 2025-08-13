Ručak dana

RECEPT: Piletina i čeri orzo testenina

Milena Tomasevic

13. 08. 2025. u 11:47

Kremasta orzo testenina sa sočnim komadima piletine, svežim čeri paradajzom i spanaćem pravi je obrok koji spaja mediteranske ukuse i brzu pripremu. Ovo jelo je savršeno za tople večere ili lagani ručak, a njegova boja i aroma će vas osvojiti na prvi zalogaj.

РЕЦЕПТ: Пилетина и чери орзо тестенина

FOTO: Novosti


Sastojci

  • 250 gr testenine orzo
  • 300 gr pilećeg belog mesa
  • 250 ml pavlake za kuvanje
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 kocka za supu
  • 3 čena belog luka
  • 2 šargarepe
  • babu spanać
  • čeri paradajz
  • 1 konzerva seckanog paradajza
  • 2 kašike paste od paradajza
  • bosiljak, biber, so


Priprema

Belo meso propržiti na maslinovom ulju i skloniti sa strane. U istoj posudi upržiti crni luk, beli luk, šargarepu. Dodati testeninu orzo, naliti vodu u kojoj je rastvorena kocka za supu, dodati seckani paradajz, pavlaku za kuvanje. Pastu kuvati na tihoj vatri oko 45 minuta da ostane sočna. Kada je testenina skuvana dodati baby spanać, pastu od paradajza i belo meso.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)

VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)