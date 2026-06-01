KNEDLE OD KROMPIRA U SOSU OD PEČURAKA: Miris domaće kuhinje kome je teško odoleti
Svaki zalogaj donosi bogatstvo ukusa i mirise koji podsećaju na najlepše trenutke za trpezom.
- Za knedle:
- 1 kg krompira
- 1 jaje
- oko 250 gr brašna
- so
Za sos:
- 300 gr šampinjona ili drugih pečuraka
- 1 manja glavica ljubičastog luka
- 2 čena belog luka
- 100 ml belog vina
- 250 ml neutralne pavlake za kuvanje
- 30 gr maslaca
- so i biber po ukusu
- svež peršun za posipanje
Priprema
Krompir dobro operite, posolite i ispecite u ljusci dok ne omekša. Još topao oljuštite, a zatim izgnječite ili izrendajte. Dodajte jaje i postepeno umesite mekano testo sa brašnom.
Na pobrašnjenoj podlozi razvucite testo u dugačke valjke, a zatim isecite na male kockice. Kuvajte ih u posoljenoj vodi dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih šupljikavom kašikom i ostavite sa strane.
U većem tiganju otopite maslac i kratko propržite kuvane knedle dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
U drugom tiganju prodinstajte sitno seckan ljubičasti luk, dodajte iseckane pečurke i pržite dok ne ispari višak tečnosti. Potom dodajte beli luk. Sipajte belo vino i kuvajte nekoliko minuta da alkohol ispari.
Dodajte neutralnu pavlaku, posolite i pobiberite po ukusu. Kada se sos blago zgusne, dodajte zlatno pržene knedle od krompira i pažljivo sve izmešajte.
Poslužite toplo, uz malo svežeg peršuna i po želji rendanog parmezana.
Prijatno!
Preporučujemo
DESERT U ČAŠI SA JAGODAMA: Osvežavajuća poslastica bez pečenja
31. 05. 2026. u 10:00
GIBANICA SA SIROM I PAVLAKOM: Tradicionalni recept za savršen zalogaj
31. 05. 2026. u 08:00
SOČNA PILETINA I KREMASTI PIRE KROMPIR:
30. 05. 2026. u 11:00
SLADOLED OD LEŠNIKA: Kremasta čarolija ukusa
28. 05. 2026. u 22:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)