KNEDLE OD KROMPIRA U SOSU OD PEČURAKA: Miris domaće kuhinje kome je teško odoleti

Svaki zalogaj donosi bogatstvo ukusa i mirise koji podsećaju na najlepše trenutke za trpezom.

FOTO: Novosti





Za knedle:

1 kg krompira

1 jaje

oko 250 gr brašna

so

Za sos:

300 gr šampinjona ili drugih pečuraka

1 manja glavica ljubičastog luka

2 čena belog luka

100 ml belog vina

250 ml neutralne pavlake za kuvanje

30 gr maslaca

so i biber po ukusu

svež peršun za posipanje

Priprema

Krompir dobro operite, posolite i ispecite u ljusci dok ne omekša. Još topao oljuštite, a zatim izgnječite ili izrendajte. Dodajte jaje i postepeno umesite mekano testo sa brašnom.

Na pobrašnjenoj podlozi razvucite testo u dugačke valjke, a zatim isecite na male kockice. Kuvajte ih u posoljenoj vodi dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih šupljikavom kašikom i ostavite sa strane.

U većem tiganju otopite maslac i kratko propržite kuvane knedle dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

U drugom tiganju prodinstajte sitno seckan ljubičasti luk, dodajte iseckane pečurke i pržite dok ne ispari višak tečnosti. Potom dodajte beli luk. Sipajte belo vino i kuvajte nekoliko minuta da alkohol ispari.

Dodajte neutralnu pavlaku, posolite i pobiberite po ukusu. Kada se sos blago zgusne, dodajte zlatno pržene knedle od krompira i pažljivo sve izmešajte.

Poslužite toplo, uz malo svežeg peršuna i po želji rendanog parmezana.

Prijatno!