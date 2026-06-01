KNEDLE OD KROMPIRA U SOSU OD PEČURAKA: Miris domaće kuhinje kome je teško odoleti

Milena Tomasevic

01. 06. 2026. u 07:00 >> 06:09

Svaki zalogaj donosi bogatstvo ukusa i mirise koji podsećaju na najlepše trenutke za trpezom.

FOTO: Novosti


Sastojci
  • Za knedle:
  • 1 kg krompira
  • 1 jaje
  • oko 250 gr brašna
  • so

Za sos:

  • 300 gr šampinjona ili drugih pečuraka
  • 1 manja glavica ljubičastog luka
  • 2 čena belog luka
  • 100 ml belog vina
  • 250 ml neutralne pavlake za kuvanje
  • 30 gr maslaca
  • so i biber po ukusu
  • svež peršun za posipanje

Priprema

Krompir dobro operite, posolite i ispecite u ljusci dok ne omekša. Još topao oljuštite, a zatim izgnječite ili izrendajte. Dodajte jaje i postepeno umesite mekano testo sa brašnom.

Na pobrašnjenoj podlozi razvucite testo u dugačke valjke, a zatim isecite na male kockice. Kuvajte ih u posoljenoj vodi dok ne isplivaju na površinu. Izvadite ih šupljikavom kašikom i ostavite sa strane.

U većem tiganju otopite maslac i kratko propržite kuvane knedle dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

U drugom tiganju prodinstajte sitno seckan ljubičasti luk, dodajte iseckane pečurke i pržite dok ne ispari višak tečnosti. Potom dodajte beli luk. Sipajte belo vino i kuvajte nekoliko minuta da alkohol ispari.

Dodajte neutralnu pavlaku, posolite i pobiberite po ukusu. Kada se sos blago zgusne, dodajte zlatno pržene knedle od krompira i pažljivo sve izmešajte.

Poslužite toplo, uz malo svežeg peršuna i po želji rendanog parmezana.

Prijatno!

