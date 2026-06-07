Svet

IMA MRTVIH, MASA RANJENO - REPRIZA 7. OKTOBRA 2023: Hitno se oglasio Netanjahu, sirene zavijaju zbog terorističkog upada

Симеуновић А. Милош

07. 06. 2026. u 12:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu sproveo je procenu situacije nakon napada u regionu Šaron i prati razvoj događaja, saopštio je njegov kabinet.

ИМА МРТВИХ, МАСА РАЊЕНО - РЕПРИЗА 7. ОКТОБРА 2023: Хитно се огласио Нетанјаху, сирене завијају због терористичког упада

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

Jedna osoba je poginula, a najmanje pet je povređeno u napadu koji se dogodio jutros u oblasti Kohav Jair, blizu Kalkilje, a potom se proširio na područja Cur Jicak, Cur Natan i Selait, preneo je Džeruzalem post.

Prema navodima hitne službe Magen David Adom, muškarac star oko 35 godina proglašen je mrtvim na licu mesta, dok su dve osobe teško, a tri lakše povređene.

Izraelska policija je saopštila da je jedan od napadača, izraelski Arapin iz Tajibea, ubijen tokom intervencije, a bezbednosne snage, zajedno sa vojskom i službom bezbednosti Šin Bet, tragaju za drugim osumnjičenim.

Policija je pronašla i vozilo za koje se veruje da su ga koristili napadači. Nakon napada oglasile su se sirene za upozorenje na terorističku infiltraciju u Cur Jicaku i Cur Natanu, a izraelske snage uvele su blokadu palestinskih sela u tom području i sprovode pretrese u Tajibeu.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir rekao je da će, ukoliko osumnjičeni budu uhvaćeni živi, zahtevati primenu zakona o smrtnoj kazni za teroriste, dok je ministar finansija zemlje Bezalel Smotrič ocenio da napad predstavlja upozorenje na rast bezbednosnih pretnji unutar Izraela. Palestinski pokret Hamas pozdravio je napad u saopštenju objavljenom kasnije tokom dana, ali nije preuzeo odgovornost za incident. Grupa je navela da je napad odgovor na, kako tvrdi, izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISO standardi nisu samo „sertifikat na zidu“: Održan stručni skup o sinergiji upravljanja i interne revizije

ISO standardi nisu samo „sertifikat na zidu“: Održan stručni skup o sinergiji upravljanja i interne revizije