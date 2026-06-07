IMA MRTVIH, MASA RANJENO - REPRIZA 7. OKTOBRA 2023: Hitno se oglasio Netanjahu, sirene zavijaju zbog terorističkog upada

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu sproveo je procenu situacije nakon napada u regionu Šaron i prati razvoj događaja, saopštio je njegov kabinet.

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

Jedna osoba je poginula, a najmanje pet je povređeno u napadu koji se dogodio jutros u oblasti Kohav Jair, blizu Kalkilje, a potom se proširio na područja Cur Jicak, Cur Natan i Selait, preneo je Džeruzalem post.

Prema navodima hitne službe Magen David Adom, muškarac star oko 35 godina proglašen je mrtvim na licu mesta, dok su dve osobe teško, a tri lakše povređene.

Izraelska policija je saopštila da je jedan od napadača, izraelski Arapin iz Tajibea, ubijen tokom intervencije, a bezbednosne snage, zajedno sa vojskom i službom bezbednosti Šin Bet, tragaju za drugim osumnjičenim.

Policija je pronašla i vozilo za koje se veruje da su ga koristili napadači. Nakon napada oglasile su se sirene za upozorenje na terorističku infiltraciju u Cur Jicaku i Cur Natanu, a izraelske snage uvele su blokadu palestinskih sela u tom području i sprovode pretrese u Tajibeu.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir rekao je da će, ukoliko osumnjičeni budu uhvaćeni živi, zahtevati primenu zakona o smrtnoj kazni za teroriste, dok je ministar finansija zemlje Bezalel Smotrič ocenio da napad predstavlja upozorenje na rast bezbednosnih pretnji unutar Izraela. Palestinski pokret Hamas pozdravio je napad u saopštenju objavljenom kasnije tokom dana, ali nije preuzeo odgovornost za incident. Grupa je navela da je napad odgovor na, kako tvrdi, izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali.

(Tanjug)