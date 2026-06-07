IMA MRTVIH, MASA RANJENO - REPRIZA 7. OKTOBRA 2023: Hitno se oglasio Netanjahu, sirene zavijaju zbog terorističkog upada
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu sproveo je procenu situacije nakon napada u regionu Šaron i prati razvoj događaja, saopštio je njegov kabinet.
Jedna osoba je poginula, a najmanje pet je povređeno u napadu koji se dogodio jutros u oblasti Kohav Jair, blizu Kalkilje, a potom se proširio na područja Cur Jicak, Cur Natan i Selait, preneo je Džeruzalem post.
Prema navodima hitne službe Magen David Adom, muškarac star oko 35 godina proglašen je mrtvim na licu mesta, dok su dve osobe teško, a tri lakše povređene.
Izraelska policija je saopštila da je jedan od napadača, izraelski Arapin iz Tajibea, ubijen tokom intervencije, a bezbednosne snage, zajedno sa vojskom i službom bezbednosti Šin Bet, tragaju za drugim osumnjičenim.
Policija je pronašla i vozilo za koje se veruje da su ga koristili napadači. Nakon napada oglasile su se sirene za upozorenje na terorističku infiltraciju u Cur Jicaku i Cur Natanu, a izraelske snage uvele su blokadu palestinskih sela u tom području i sprovode pretrese u Tajibeu.
Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir rekao je da će, ukoliko osumnjičeni budu uhvaćeni živi, zahtevati primenu zakona o smrtnoj kazni za teroriste, dok je ministar finansija zemlje Bezalel Smotrič ocenio da napad predstavlja upozorenje na rast bezbednosnih pretnji unutar Izraela. Palestinski pokret Hamas pozdravio je napad u saopštenju objavljenom kasnije tokom dana, ali nije preuzeo odgovornost za incident. Grupa je navela da je napad odgovor na, kako tvrdi, izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze i na Zapadnoj obali.
(Tanjug)
Preporučujemo
KRAJ AMERIČKE DOMINACIJE? Zašto Tramp NE SME da napadne Iran - ovo su razlozi
06. 06. 2026. u 16:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
MAĐAR IZAŠAO NA BALKON DA POZDRAVI NAROD: Doživeo veliki šok i neprijatnost (VIDEO)
AKTUELNI premijer Mađarske Peter Mađar, doživeo je veliku neprijatnost prilikom obraćanja građanstvu.
07. 06. 2026. u 12:19
"AKO KORISTIŠ MEGAFON, ONDA TO NEMOJ NAZIVATI PISMOM" Peskov oštro o Zelenskom: Da je zaista želeo da ga preda Putinu, mogao je to da učini
DA je Vladimir Zelenski zaista želeo da preda pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, mogao je to jednostavno da učini, bez javnog objavljivanja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
07. 06. 2026. u 13:37
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)