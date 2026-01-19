KREMASTA PASTA SA KOBASICOM I MASKARPONEOM: Brz, pikantan italijanski ručak koji osvaja na prvi zalogaj
Ako tražite jednostavan, a raskošan obrok gotov za manje od pola sata, ova kremasta pasta je pravi izbor. Idealna je i za užurbane dane i za impresioniranje gostiju bez mnogo truda.
- 360 gr testenine (rigatoni, pene ili slično)
- 1 kašika neslanog putera
- 4 čena belog luka, sitno mlevena
- 90 gr ljute, mekane kobasice sa naših prostora
- (npr. domaća ljuta sveža kobasica, sremska ljuta ili leskovačka — oljuštena)
- ¾ šolje maskarpone sira (na sobnoj temperaturi)
- 2 kašike svežeg peršuna, sitno seckanog
- 2 kašičice limunovog soka
- so, po ukusu
- ½ šolje vode od kuvanja testenine
Priprema:
U velikoj šerpi prokuvajte obilno posoljenu vodu. Skuvajte testeninu al dente, ocedite i sačuvajte ½ šolje vode od kuvanja. U širokom tiganju zagrejte puter na srednje niskoj temperaturi. Dodajte beli luk i kratko propržite, oko 1 minut, dok ne zamiriše. Dodajte oljuštenu kobasicu i drvenom varjačom je razbijajte i mešajte dok se potpuno ne istopi i ne pretvori u pastu bez komada. Smanjite vatru i umešajte maskarpone. Mešajte dok ne dobijete glatki, kremasti sos. Dodajte peršun i limunov sok. Ubacite testeninu u sos i postepeno dodajte vodu od kuvanja dok ne dobijete sjajnu, kremastu teksturu. Posolite po ukusu i odmah poslužite.
Napomena: Kobasica treba da bude sveža i mekana — cilj je da se u potpunosti stopi sa sosom, bez vidljivih komada, kako bi sos ostao gladak i kremast.
Uživajte!
