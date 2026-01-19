KREMASTA PASTA SA KOBASICOM I MASKARPONEOM: Brz, pikantan italijanski ručak koji osvaja na prvi zalogaj

Ako tražite jednostavan, a raskošan obrok gotov za manje od pola sata, ova kremasta pasta je pravi izbor. Idealna je i za užurbane dane i za impresioniranje gostiju bez mnogo truda.

FOTO: Novosti





360 gr testenine (rigatoni, pene ili slično)

1 kašika neslanog putera

4 čena belog luka, sitno mlevena

90 gr ljute, mekane kobasice sa naših prostora

(npr. domaća ljuta sveža kobasica, sremska ljuta ili leskovačka — oljuštena)

¾ šolje maskarpone sira (na sobnoj temperaturi)

2 kašike svežeg peršuna, sitno seckanog

2 kašičice limunovog soka

so, po ukusu

½ šolje vode od kuvanja testenine

Priprema:

U velikoj šerpi prokuvajte obilno posoljenu vodu. Skuvajte testeninu al dente, ocedite i sačuvajte ½ šolje vode od kuvanja. U širokom tiganju zagrejte puter na srednje niskoj temperaturi. Dodajte beli luk i kratko propržite, oko 1 minut, dok ne zamiriše. Dodajte oljuštenu kobasicu i drvenom varjačom je razbijajte i mešajte dok se potpuno ne istopi i ne pretvori u pastu bez komada. Smanjite vatru i umešajte maskarpone. Mešajte dok ne dobijete glatki, kremasti sos. Dodajte peršun i limunov sok. Ubacite testeninu u sos i postepeno dodajte vodu od kuvanja dok ne dobijete sjajnu, kremastu teksturu. Posolite po ukusu i odmah poslužite.

Napomena: Kobasica treba da bude sveža i mekana — cilj je da se u potpunosti stopi sa sosom, bez vidljivih komada, kako bi sos ostao gladak i kremast.

Uživajte!