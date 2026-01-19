Pošalji recept

KREMASTA PASTA SA KOBASICOM I MASKARPONEOM: Brz, pikantan italijanski ručak koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

19. 01. 2026. u 11:30 >> 06:39

Ako tražite jednostavan, a raskošan obrok gotov za manje od pola sata, ova kremasta pasta je pravi izbor. Idealna je i za užurbane dane i za impresioniranje gostiju bez mnogo truda.

КРЕМАСТА ПАСТА СА КОБАСИЦОМ И МАСКАРПОНЕОМ: Брз, пикантан италијански ручак који осваја на први залогај

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 360 gr testenine (rigatoni, pene ili slično)
  • 1 kašika neslanog putera
  • 4 čena belog luka, sitno mlevena
  • 90 gr ljute, mekane kobasice sa naših prostora
  • (npr. domaća ljuta sveža kobasica, sremska ljuta ili leskovačka — oljuštena)
  • ¾ šolje maskarpone sira (na sobnoj temperaturi)
  • 2 kašike svežeg peršuna, sitno seckanog
  • 2 kašičice limunovog soka
  • so, po ukusu
  • ½ šolje vode od kuvanja testenine

Priprema:

U velikoj šerpi prokuvajte obilno posoljenu vodu. Skuvajte testeninu al dente, ocedite i sačuvajte ½ šolje vode od kuvanja. U širokom tiganju zagrejte puter na srednje niskoj temperaturi. Dodajte beli luk i kratko propržite, oko 1 minut, dok ne zamiriše. Dodajte oljuštenu kobasicu i drvenom varjačom je razbijajte i mešajte dok se potpuno ne istopi i ne pretvori u pastu bez komada. Smanjite vatru i umešajte maskarpone. Mešajte dok ne dobijete glatki, kremasti sos. Dodajte peršun i limunov sok. Ubacite testeninu u sos i postepeno dodajte vodu od kuvanja dok ne dobijete sjajnu, kremastu teksturu. Posolite po ukusu i odmah poslužite.

Napomena: Kobasica treba da bude sveža i mekana — cilj je da se u potpunosti stopi sa sosom, bez vidljivih komada, kako bi sos ostao gladak i kremast.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FOKAČA: Mekana iznutra, blago hrskava spolja!
Peciva i pite

0 5

FOKAČA: Mekana iznutra, blago hrskava spolja!

Fokača je klasičan italijanski hleb, mekan iznutra i blago hrskav spolja. Ključ je više vode u testu za vazdušnost, stretch & fold tehnika za razvoj glutena, sporo hlađenje preko noći za bolji ukus i maslinovo ulje, čeri paradajz, ruzmarin i krupna so za aromu i teksturu.

18. 01. 2026. u 21:00

Politika
Tenis
Fudbal
Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)

Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)