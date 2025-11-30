Pošalji recept

RAŽNJIĆI SA FETOM I KRASTAVCEM: Svežina Mediterana u jednom zalogaju

Milena Tomasevic

30. 11. 2025. u 07:00

UKOLIKO tražite brzo, upečatljivo i vizuelno dopadljivo predjelo, ovi grčki ražnjići biće vaš novi hit. Hrskav krastavac, kremasta feta i masline spajaju se u osvežavajuću kombinaciju koja se služi hladna — idealna za letnje druženje, svečani sto ili koktel-zabavu.

РАЖЊИЋИ СА ФЕТОМ И КРАСТАВЦЕМ: Свежина Медитерана у једном залогају

FOTO: Novosti

Sastojci

Za ražnjiće
  • 1 veliki krastavac, isečen na krugove od približno 1,5 cm
  • 225 gr fete, isečene na kockice od oko 2,5 cm
  • 12–15  maslina bez koštica
  • svež peršun ili nana, za ukrašavanje
  • čačkalice ili mali ražnjići

Za marinadu

  • 3 kašike  maslinovog ulja
  • 1 kašičica sušenog origana
  • ½ kašičice čili pahuljica
  • ½ kašičice kore limuna

Priprema

Marinada: U činiji pomešajte maslinovo ulje, origano, čili pahuljice i koru limuna.

Feta: Kockice fete nežno umešajte u marinadu kako bi se ravnomerno premazale. Ostavite 10–15 minuta da upiju arome.

Slaganje ražnjića: Na svaku čačkalicu ređajte: krug krastavca → kockica fete → masline

Serviranje: Poređajte ražnjiće na tanjir, lagano prelijte ostatkom marinade i ukrasite sveže seckanim peršunom ili nanom.

Uživajte!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)

EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)