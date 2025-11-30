RAŽNJIĆI SA FETOM I KRASTAVCEM: Svežina Mediterana u jednom zalogaju
UKOLIKO tražite brzo, upečatljivo i vizuelno dopadljivo predjelo, ovi grčki ražnjići biće vaš novi hit. Hrskav krastavac, kremasta feta i masline spajaju se u osvežavajuću kombinaciju koja se služi hladna — idealna za letnje druženje, svečani sto ili koktel-zabavu.
Sastojci
- 1 veliki krastavac, isečen na krugove od približno 1,5 cm
- 225 gr fete, isečene na kockice od oko 2,5 cm
- 12–15 maslina bez koštica
- svež peršun ili nana, za ukrašavanje
- čačkalice ili mali ražnjići
Za marinadu
- 3 kašike maslinovog ulja
- 1 kašičica sušenog origana
- ½ kašičice čili pahuljica
- ½ kašičice kore limuna
Priprema
Marinada: U činiji pomešajte maslinovo ulje, origano, čili pahuljice i koru limuna.
Feta: Kockice fete nežno umešajte u marinadu kako bi se ravnomerno premazale. Ostavite 10–15 minuta da upiju arome.
Slaganje ražnjića: Na svaku čačkalicu ređajte: krug krastavca → kockica fete → masline
Serviranje: Poređajte ražnjiće na tanjir, lagano prelijte ostatkom marinade i ukrasite sveže seckanim peršunom ili nanom.
Uživajte!
Preporučujemo
RECEPT ZA GRČKE LEPINjE: Mekane i vazdušaste, a gotove za 15 minuta
27. 11. 2025. u 13:00
ZDRAVA ČORBA OD LEBLEBIJA I SPANAĆA: Jednostavan i hranljiv obrok
27. 11. 2025. u 11:56
JAJA SA ŠUNKOM U PARADAJZ SOSU: Brz obrok koji osvaja na prvi zalogaj
28. 11. 2025. u 07:00
KREM ČORBA OD LEBLEBIJA: Brz i mirisan obrok
28. 11. 2025. u 11:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)