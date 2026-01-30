ČIZKEJK SA VOĆNIM PRELIVOM I SVEŽIM BOROVNICAMA: Slatka razonoda bez rerne!

Torte i kolači

Kremasti klasik dobija osvežavajuću notu zahvaljujući voćnom prelivu od borovnica, koji kolaču daje prepoznatljivu boju i laganu kiselkastu ravnotežu.

FOTO: Novosti

Sastojci

Kora
  • 200 gr plazma keksa
  • 100 gr otopljenog putera

Fil

  • 500 gr krem sira (na sobnoj temperaturi)
  • 200 ml slatke pavlake (dobro ohlađene)
  • 120 gr šećera u prahu
  • 1 kašika ekstrakta vanile
  • 1 kašika limunovog soka
  • 10 gr želatina + 5 kašika hladne vode

Voćni preliv

  • 150 gr borovnica ili mešanog šumskog voća
  • 2–3 kašike šećera
  • 1 kašičica limunovog soka
  • 5 gr želatina + 3 kašike vode

Dekoracija

150–200 gr svežih borovnica

Priprema
Kora

Plazma keks sameljite u sitne mrvice i pomešajte sa otopljenim puterom. Smesu utisnite u dno kalupa obloženog papirom za pečenje. Stavite u frižider da se stegne.

Fil

Želatin prelijte hladnom vodom i ostavite da nabubri (10 minuta). Krem sir umutite da bude gladak, dodajte šećer u prahu, vanilu i limunov sok. Slatku pavlaku umutite u čvrst šlag i lagano je umešajte u krem sir. Nabubreli želatin kratko zagrejte (da se otopi, ne sme da provri) i umešajte u fil. Sipajte fil preko kore i vratite u frižider.

Voćni preliv

Želatin za preliv potopite u vodu. Borovnice i šećer kratko prokuvajte dok ne omekšaju, dodajte limunov sok. Sklonite sa vatre, umešajte želatin i ohladite do mlakog. Prelijte preko stegnutog fila.

Hlađenje i dekoracija

Čizkejk hladite u frižideru najmanje 4–6 sati, najbolje preko noći. Pre služenja ukrasite svežim borovnicama.

Prijatno!

