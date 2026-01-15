PITA BEZ KORA: Brzo, domaće i provereno dobro

Kada nemate mnogo vremena, a želite nešto domaće, ukusno i zasitno, pita bez kora je pravi izbor. Ova varijanta sa spanaćem i sirom sprema se za tren, a odlična je za doručak, večeru ili kao lagano predjelo.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 jaja

70 ml ulja

100 ml mleka

7 kašika brašna

1/2 kašičice soli

1 kašičica praška za pecivo

150 gr tvrdog sira

150 gr spanaća

Priprema:

Umutite jaja dok ne postanu penasta, pa dodajte ulje i mleko. U posebnoj činiji pomešajte brašno, so i prašak za pecivo, pa tu suvu smesu postepeno dodajte u tečnu, uz mešanje da ne ostanu grudvice. Na kraju dodajte sitno iseckan spanać i sir, pa sve dobro sjediniti. Smesu sipajte u manji pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.

Prijatno!