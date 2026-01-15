PITA BEZ KORA: Brzo, domaće i provereno dobro
Kada nemate mnogo vremena, a želite nešto domaće, ukusno i zasitno, pita bez kora je pravi izbor. Ova varijanta sa spanaćem i sirom sprema se za tren, a odlična je za doručak, večeru ili kao lagano predjelo.
Sastojci
- 2 jaja
- 70 ml ulja
- 100 ml mleka
- 7 kašika brašna
- 1/2 kašičice soli
- 1 kašičica praška za pecivo
- 150 gr tvrdog sira
- 150 gr spanaća
Priprema:
Umutite jaja dok ne postanu penasta, pa dodajte ulje i mleko. U posebnoj činiji pomešajte brašno, so i prašak za pecivo, pa tu suvu smesu postepeno dodajte u tečnu, uz mešanje da ne ostanu grudvice. Na kraju dodajte sitno iseckan spanać i sir, pa sve dobro sjediniti. Smesu sipajte u manji pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
PAPRIKE SA BELIM SOSOM: Jednostavno, a preukusno
22. 08. 2025. u 21:11
JAFA ČIZKEJK: Kremasti kolač koji spaja svežinu pomorandže i prepoznatljiv ukus
22. 08. 2025. u 18:00
KARAMEL KREM KOLAČ: Recept za pravi užitak
14. 08. 2025. u 07:00
POGAČICE SA ČVARCIMA: Osvajaju na prvi zalogaj
11. 08. 2025. u 11:15
ZAVRŠEN SUDBONOSNI SASTANAK OKO GRENLANDA! Pomeren iz Bele kuće, trajao 50 minuta, a o jednoj fotografiji svi govore (FOTO)
ZVANIČNI sastanak na visokom nivou oko Grenlanda, na kojem su učestvovali američki potpredsednik Džej Di Vens, američki državni sekretar Marko Rubio i ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda, Lars Loke Rasmusen i Vivijan Mocfelt, završen je nakon 50 minuta.
14. 01. 2026. u 18:36
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
BALKANCI O ŽIVOTU U EVROPI: Pustiće te da crkneš - ti njega ugostiš gozbom, on misli da si seljačina
MNOGI sanjaju o životu u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj, zamišljajući mir, red i bolji standard. Ipak, iskustva naših ljudi koji su se preselili otkrivaju da život u zapadnoj Evropi često nosi neočekivane izazove koji mogu šokirati one koji su navikli na balkansku spontanost i toplinu.
13. 01. 2026. u 10:22
Komentari (0)