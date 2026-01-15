Peciva i pite

PITA BEZ KORA: Brzo, domaće i provereno dobro

Milena Tomasevic

15. 01. 2026. u 08:30

Kada nemate mnogo vremena, a želite nešto domaće, ukusno i zasitno, pita bez kora je pravi izbor. Ova varijanta sa spanaćem i sirom sprema se za tren, a odlična je za doručak, večeru ili kao lagano predjelo.

ПИТА БЕЗ КОРА: Брзо, домаће и проверено добро

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 jaja
  • 70 ml ulja
  • 100 ml mleka
  • 7 kašika brašna
  • 1/2 kašičice soli
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 150 gr tvrdog sira
  • 150 gr   spanaća 

Priprema:

Umutite jaja dok ne postanu penasta, pa dodajte ulje i mleko. U posebnoj činiji pomešajte brašno, so i prašak za pecivo, pa tu suvu smesu postepeno dodajte u tečnu, uz mešanje da ne ostanu grudvice. Na kraju dodajte sitno iseckan spanać i  sir, pa sve dobro sjediniti. Smesu sipajte u manji pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok pita ne dobije lepu zlatnu boju.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

REBARCA IZ RERNE: Nikad bolja rebarca – mekana, sočna i sa domaćom glazurom kojoj je nemoguće odoleti
Ručak dana

0 3

REBARCA IZ RERNE: Nikad bolja rebarca – mekana, sočna i sa domaćom glazurom kojoj je nemoguće odoleti

Ako tražite ideju za ručak koji izgleda i miriše kao iz vrhunskog restorana, a priprema se jednostavno – ovaj recept je pravi izbor. Svinjska rebarca pečena sporo u rerni postaju neverovatno meka, dok ih slatko-dimljena glazura pretvara u pravu gastronomsku senzaciju. Jelo koje se topi u ustima i bez greške postaje glavna zvezda trpeze.

14. 01. 2026. u 22:00 >> 21:37

GRERŠLA SA DIMLJENIM MESOM: Recept za zdrav ručak
Bakini recepti

0 1

GRERŠLA SA DIMLJENIM MESOM: Recept za zdrav ručak

Geršla (oljušteni ječam) je hranljiva žitarica dobijena poliranjem i uklanjanjem ljuske zrna ječma, bogata vlaknima, mineralima (kalijum, fosfor, gvožđe) i B vitaminima, koja se koristi za pripremu supa, čorbi, salata i kaša, povoljno utiče na varenje, holesterol i regulaciju šećera u krvi, a u kulinarstvu se kuva poput pirinča.

14. 01. 2026. u 11:00 >> 06:42

Politika
Tenis
Fudbal
NISTE ZNALI: Deki je stric atraktivne pevačice

NISTE ZNALI: Deki je stric atraktivne pevačice