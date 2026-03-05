BABA MARTA SE NE SMIRUJE! Ovo je detaljna prognoza za naredni period

DANAS nas očekuje pretežno sunčano vreme, ali uz postepeno povećanje oblačnosti i prve padavine u večernjim satima na zapadu i jugozapadu zemlje.

Pretežno sunčano vreme danas, uz postepeno naoblačenje i kišu u večernjim satima na zapadu i jugozapadu. Temperature visoke za ovo doba godine, sutra osveženje i postepeno razvedravanje.

Kakvo vreme očekuje građane u narednih nekoliko dana, otkrila je Gordana Marinković Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog Zavoda Srbije.

- Danas će do kraja dana biti pretežno sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti, što najavljuje kratkotrajnu promenu vremena u toku večeri i noći. Očekuje se kiša prvo na zapadu i jugozapadu, a potom i u ostalim krajevima zemlje. U Beogradu i okolini oblačnost će se postepeno povećavati prema kraju dana, pa se u drugoj polovini noći očekuje slaba kiša - rekla je Marinković za medije.

Očekuju nas visoke temperature nakon padavina

Manji pad temperature uz prolazno naoblačenje nam ujutru i pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije donosi kišu i lokalne pljuskove. Posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni.

- Padavine će se nastaviti sutra ujutru i prepodne, ali će već pre podne prestati na severu i zapadu, dok će u ostalim krajevima prestanak kiše i razvedravanje uslediti do kraja dana. Temperature su danas izuzetno visoke za ovo doba godine, u intervalu od 14 do 18 stepeni. Sutra će biti nešto svežije, ali i dalje ostajemo u prolećnim okvirima. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se i narednih dana, uz jutarnju svežinu i ponegde prizemni mraz - navela je i dodala:

- Najviše dnevne temperature biće između 16 i 18 stepeni. Iako uživamo u toplom i sunčanom vremenu, treba imati u vidu da zima još uvek nije potpuno završena. Nije realno očekivati da ovako lepo, suvo i toplo vreme potraje neprekidno, ali za sada proleće ostaje prisutno i narednih dana - zaključila je Marinković.

Prognoza vremena do 12.3. - jutra sveža, ponegde uz slab prizemni mraz, a tokom dana preovlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar.

(Kurir)

