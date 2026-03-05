BABA MARTA SE NE SMIRUJE! Ovo je detaljna prognoza za naredni period
DANAS nas očekuje pretežno sunčano vreme, ali uz postepeno povećanje oblačnosti i prve padavine u večernjim satima na zapadu i jugozapadu zemlje.
Pretežno sunčano vreme danas, uz postepeno naoblačenje i kišu u večernjim satima na zapadu i jugozapadu. Temperature visoke za ovo doba godine, sutra osveženje i postepeno razvedravanje.
Kakvo vreme očekuje građane u narednih nekoliko dana, otkrila je Gordana Marinković Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog Zavoda Srbije.
- Danas će do kraja dana biti pretežno sunčano, uz postepeno povećanje oblačnosti, što najavljuje kratkotrajnu promenu vremena u toku večeri i noći. Očekuje se kiša prvo na zapadu i jugozapadu, a potom i u ostalim krajevima zemlje. U Beogradu i okolini oblačnost će se postepeno povećavati prema kraju dana, pa se u drugoj polovini noći očekuje slaba kiša - rekla je Marinković za medije.
Očekuju nas visoke temperature nakon padavina
Manji pad temperature uz prolazno naoblačenje nam ujutru i pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije donosi kišu i lokalne pljuskove. Posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 12 do 17 stepeni.
- Padavine će se nastaviti sutra ujutru i prepodne, ali će već pre podne prestati na severu i zapadu, dok će u ostalim krajevima prestanak kiše i razvedravanje uslediti do kraja dana. Temperature su danas izuzetno visoke za ovo doba godine, u intervalu od 14 do 18 stepeni. Sutra će biti nešto svežije, ali i dalje ostajemo u prolećnim okvirima. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se i narednih dana, uz jutarnju svežinu i ponegde prizemni mraz - navela je i dodala:
- Najviše dnevne temperature biće između 16 i 18 stepeni. Iako uživamo u toplom i sunčanom vremenu, treba imati u vidu da zima još uvek nije potpuno završena. Nije realno očekivati da ovako lepo, suvo i toplo vreme potraje neprekidno, ali za sada proleće ostaje prisutno i narednih dana - zaključila je Marinković.
Prognoza vremena do 12.3. - jutra sveža, ponegde uz slab prizemni mraz, a tokom dana preovlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine. U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar.
(Kurir)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
OD MINUSA DO 20 STEPENI CELZIJUSA: Danas vreme baš luduje
04. 03. 2026. u 00:00
"BABA MARTA" DONOSI SNEG TAČNO OVOG DATUMA: Ovo je najnovija vremenska prognoza
01. 03. 2026. u 13:09
IRAN "OSLEPEO" SAD I IZRAEL; Novi napadi na Teheran; Iranski "orešnik" pogodio komandu IDF; Tramp - Rat u Zalivu od 1-10? 15!
NASTAVLjAJU se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.
04. 03. 2026. u 06:59 >> 23:01
"RASPOREDIO SAM VOJSKU NA 75 LOKACIJA" Orban: Ukrajina digla u vazduh "Severni tok", to se ne sme ponoviti sa "Družbom"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je video na mreži Iks u kojem je poručio da je mađarska vojska raspoređena na desetinama lokacija kako bi zaštitila energetsku infrastrukturu zemlje. Orban navodi da postoji pretnja od mogućih ukrajinskih sabotaža zbog tenzija oko ruskih energetskih isporuka i rata na Bliskom istoku.
04. 03. 2026. u 13:43
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)