POSLUŠAJTE SAVET VODOLIJE, ILI OVNA Astro savet za četvrtak, 5. mart: Aspekti Plutona donose mogućnost za uvećanje prihoda

MESECOM u Vagi upravlja Venera, planeta novca, koja se nalazi u Ovnu, a danas obrazuje sekstil sa Plutonom, simbolom novca, ali i opoziciju sa Mesecom.

Ipak, uticaj Plutona je veći, pa uprkos povećanoj želji za "peglanjem" kartica i šopingom, donekle može da ublaži aspekte koji vode ka nepotrebnim ili vanrednim izdacima.

Budući da je Venera oslabljena svojom pozicijom u Ovnu, a Pluton jak i ojačan sekstilima sa Neptunom i Saturnom, danas bi vredelo poslušati savet neke Vodolije ili Ovna, kada je reč o finansijama ili ulaganju novca u neki posao ili projekat.