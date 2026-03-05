POSLUŠAJTE SAVET VODOLIJE, ILI OVNA Astro savet za četvrtak, 5. mart: Aspekti Plutona donose mogućnost za uvećanje prihoda
MESECOM u Vagi upravlja Venera, planeta novca, koja se nalazi u Ovnu, a danas obrazuje sekstil sa Plutonom, simbolom novca, ali i opoziciju sa Mesecom.
Ipak, uticaj Plutona je veći, pa uprkos povećanoj želji za "peglanjem" kartica i šopingom, donekle može da ublaži aspekte koji vode ka nepotrebnim ili vanrednim izdacima.
Budući da je Venera oslabljena svojom pozicijom u Ovnu, a Pluton jak i ojačan sekstilima sa Neptunom i Saturnom, danas bi vredelo poslušati savet neke Vodolije ili Ovna, kada je reč o finansijama ili ulaganju novca u neki posao ili projekat.
Preporučujemo
IRAN "OSLEPEO" SAD I IZRAEL; Novi napadi na Teheran; Iranski "orešnik" pogodio komandu IDF; Tramp - Rat u Zalivu od 1-10? 15!
NASTAVLjAJU se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.
04. 03. 2026. u 06:59 >> 23:01
"RASPOREDIO SAM VOJSKU NA 75 LOKACIJA" Orban: Ukrajina digla u vazduh "Severni tok", to se ne sme ponoviti sa "Družbom"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je video na mreži Iks u kojem je poručio da je mađarska vojska raspoređena na desetinama lokacija kako bi zaštitila energetsku infrastrukturu zemlje. Orban navodi da postoji pretnja od mogućih ukrajinskih sabotaža zbog tenzija oko ruskih energetskih isporuka i rata na Bliskom istoku.
04. 03. 2026. u 13:43
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)