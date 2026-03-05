SPREMITE KIŠOBRANE: Danas će biti kiše, ali temperatura ide do 18 stepeni
VREME u Srbiji danas u toku prepodneva umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok se sredinom dana i posle podne očekuje prestanak padavina i razvedravanje.
Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od tri do 18 stepeni.
Vreme u Beogradu
Jutro sa slabom kišom, nakon čega se očekuje prestanak padavina i razvedravanje, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Vreme narednih dana
Narednih nedelju dana zadržaće se toplo vreme sa temperaturama u većini mesta od 14 do 18 stepeni.
(Sputnjik)
