"RAZVALIO JE PARTIZAN"! Legenda srpske košarke grmi na Željka Obradovića

NA pomolu je novi košarkaški rat!

Naime, legendarni košarkaš i trener Zoran „Moka“ Slavnić izazvao je veliku pažnju javnosti gostovanjem u podkastu „Kazneni prostor“, gde je otvoreno govorio o odnosu sa Željkom Obradovićem i njegovoj trenerskoj karijeri.

Slavnić je istakao da njih dvojica gotovo da više i ne razgovaraju.

- Nas dvojica skoro da i ne razgovaramo. Kada nekome učiniš životnu stvar, taj bi trebalo ili da te poštuje do kraja života, ili da izmišlja konflikte kako bi opravdao to što više nismo prijatelji. Čak i da nismo, zar se zaboravlja toliki dug?“, zapitao se Slavnić.

Govoreći o Obradovićevim počecima, naglasio je svoju ulogu u njegovom dolasku u Partizan.

- Ja sam direktno odgovoran za njegov uspeh, apsolutno! Doveo sam ga u Partizan u vreme kada su se neki čudili, a Dragan Kićanović je živi svedok te odluke. Insistirao sam da dođe kao igrač sa 24 godine, jer mi je pored mladog Đorđevića trebao neko iskusan. Govorili su da je spor, ali ja sam baš to tražio. Iz Partizana je stigao i do reprezentacije. Valjda je ljudski red da se takav gest ispoštuje.

Slavnić je potom kritikovao i način na koji je Obradović napustio klub u jednom od mandata.

- Kada negde radiš tri-četiri godine i ne napraviš rezultat, prirodno je i moralno da sam podneseš ostavku. Umesto toga, desio se apsurd – Željko nije smenjen, on je otišao uz priču da ‘kapetan poslednji napušta brod’. Njegov fenomen je isfabrikovan jer nikada nije dao jednu pravu, mušku izjavu tipa: "Nisam uspeo, odlazim, srećno vam bilo".

Osvrnuo se i na to da navodno igrači nisu slušali Obradovića.

- Da trener takvog renomea kaže da ga igrači nisu slušali… Ja u to prosto ne mogu da poverujem.“

Za kraj, Slavnić je uporedio svoj i Obradovićev odnos prema klubovima, aludirajući na finansijsku stranu angažmana u taboru "večitih".

- Ja bih im za džabe radio, a on ih je razvalio od love!