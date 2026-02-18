Politika

ŠIPTARSKO IŽIVLJAVANJE NAD SRBIMA KOD GLOGOVCA: Zastavu tzv. OVK okačili na haubu automobila sa srpskim tablicama - Nasred puta! (VIDEO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

18. 02. 2026. u 14:05

GRUPA mlađih Albanaca iz Glogovca kod Prištine juče je, na magistralnom putu Priština-Peć, prekrila haubu automobila sa srpskim tablicama zastavama „Sloboda ima ime“.

ШИПТАРСКО ИЖИВЉАВАЊЕ НАД СРБИМА КОД ГЛОГОВЦА: Заставу тзв. ОВК окачили на хаубу аутомобила са српским таблицама - Насред пута! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Facebook/Drenica Sot

„Na dan protesta za lidere Oslobodilačke vojske Kosova, mladi iz Glogovca nisu se ustručavali“, piše na Fejsbuk profilu Drenica Sot.

„Automobil sa srpskim tablicama bio je prekriven zastavama 'Sloboda ima ime'. Poruka je bila jasna. Snažna. I veoma značajna“, navodi se u toj objavi.

