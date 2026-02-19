KAO U NAJBOLJEM RESTORANU: File Stroganov
Prema predanjima, ovo staro rusko jelo ime je dobilo po grofu Pavelu Aleksandroviču Stroganovu, a potom je kuvar koji ga je pripremao recept poslao u Francusku i brzo je postalo omiljeno širom sveta.
Potrebno je:
- 600 g goveđeg filea
- 150-200 g šampinjona
- 2 kisela krastavca
- 4 kašike ulja
- 40 g maslaca
- 1-2 kašike senfa
- biber
- 2 kašičice mešavine suvih biljnih začina
- 20 g oštrog brašna
- 100 ml kisele pavlake
- limunov sok
Priprema:
Meso isecite na rezance, a luk sitno iseckajte. Očišćene, oprane i oceđene šampinjone nasecite na listiće, a kisele krastavce na tanje rezance. U širokom tiganju na zagrejanoj mešavini ulja i 20 g maslaca kratko ispecite meso, dodajte luk i još malo prodinstajte. Zatim dodajte šampinjone koje ste prethodno posebno prodinstali na preostalih 20 g maslaca, senf, biber i mešavinu suvih biljnih začina. Promešajte i kratko prokuvajte. Pred kraj umešajte brašno razmućeno u kiseloj pavlaci i kisele krastavce. Zalijte vodom kako biste dobili odgovarajuću gustinu sosa. Po želji dodajte malo limunovog soka.
