Pošalji recept

KAO U NAJBOLJEM RESTORANU: File Stroganov

Bojana Jovanović

19. 02. 2026. u 07:00

Prema predanjima, ovo staro rusko jelo ime je dobilo po grofu Pavelu Aleksandroviču Stroganovu, a potom je kuvar koji ga je pripremao recept poslao u Francusku i brzo je postalo omiljeno širom sveta.

КАО У НАЈБОЉЕМ РЕСТОРАНУ: Филе Строганов

Foto: freepik.com

Potrebno je:

- 600 g goveđeg filea

- 100 g luka
- 150-200 g šampinjona
- 2 kisela krastavca
- 4 kašike ulja
- 40 g maslaca
- 1-2 kašike senfa
- biber
- 2 kašičice mešavine suvih biljnih začina
- 20 g oštrog brašna
- 100 ml kisele pavlake
- limunov sok

Priprema: 

Meso isecite na rezance, a luk sitno iseckajte. Očišćene, oprane i oceđene šampinjone nasecite na listiće, a kisele krastavce na tanje rezance. U širokom tiganju na zagrejanoj mešavini ulja i 20 g maslaca kratko ispecite meso, dodajte luk i još malo prodinstajte. Zatim dodajte šampinjone koje ste prethodno posebno prodinstali na preostalih 20 g maslaca, senf, biber i mešavinu suvih biljnih začina. Promešajte i kratko prokuvajte. Pred kraj umešajte brašno razmućeno u kiseloj pavlaci i kisele krastavce. Zalijte vodom kako biste dobili odgovarajuću gustinu sosa. Po želji dodajte malo limunovog soka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROTEINSKI ŠTAPIĆI: Zdrava zamena za hleb
Peciva i pite

0 0

PROTEINSKI ŠTAPIĆI: Zdrava zamena za hleb

Za sve ljubitelje hleba koji traže zdraviju i proteinsku alternativu – ovi štapići su pravo rešenje! Brzo se pripremaju, imaju jednostavne sastojke i savršeni su kao užina, doručak ili dodatak uz obrok. Hrskavi spolja, a mekani iznutra – idealni za sve koji paze na ishranu, a ne žele da se odreknu ukusa.

19. 02. 2026. u 08:00

Politika
Tenis
Fudbal
ALO, POČETNICI! Crvena zvezda na neverovatan način odgovorila Partizanu pred večiti derbi!

ALO, POČETNICI! Crvena zvezda na neverovatan način odgovorila Partizanu pred večiti derbi!