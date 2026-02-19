ZVEZDA SRUŠILA PROKLETSTVO I POBEDILA LIL! Osmina finala Lige Evrope čeka srpskog prvaka!

Crvena zvezda je prvi put u klupskoj istoriji ostvarila pobedu u međunarodnom takmičarskom meču u Francuskoj. I to kakvu pobedu. Savladan je Lil u gostima, rezultat je bio 0:1 u prvom meču šesnaestine finala Lige Evrope, moglo je vrlo lako da bude i više golova razlike usled izvrsne igre srpskog prvaka. Upravo zato će sledećeg četvrtka na Marakani ekipa trenera Dejana Stankovića biti u lepoj prilici da izbori prolazak u drugu rundu nokaut faze.

FOTO: Tanjug/AP

Stanković je mnoge iznenadio startnom postavom (Mateus - Eraković, Tebo Učena, Rodrigao - Seol, Handel, Krunić, Tiknizjan - Bruno Duarte, Lučić - Enem), ali bilo je tu pored formacije, još nekih odličnih rešenja za pokretljiv sastav rivala.

Najpre, Tiknizjan je igrao kao levi spoljni, a ne kao levi bek u poslednjoj liniji odbrane, što mu je omogućavalo daleko više "izleta" pred suparnički šesnaesterac, dok je snažni Enem dobrim "građenjem" uspevao da zadrži loptu dovoljno dugo da može u miru da proigra saigrače koji su se vrlo brzo transformisali iz odbrambene u napadačku fazu. To je Zvezdi donosilo brojne brze akcije već u prvom poluvremenu, nekoliko uvodnih šansi, ali i brojne kornere. Poslednji u prvom poluvremenu iznedrio je i njeno vođstvo.

U međuvremenu je izuzetna borbenost odlikovala obe ekipe, a samo je petominutni pad koncentracije njegove ekipe, posle pola sata impresivnog nastupa, bio razlog što se Stankovićeva nervoza "izlila" i prema sudiji, pa je javno opomenut. Kada je sledeći put bio u centru pažnje, bilo je to jer je slavio gol koji je postigao Tebo Učena.

Poslednji u nizu udaraca sa ugla, usled velike Zvezdine ofanzive, Tomas Handel je izveo sa desne strane. Enem je tada dočekao loptu kod bliže stative, probao petom da je sprovede u mrežu, a iako u tome nije uspeo - jeste u dve druge stvari: ka sebi je "povukao" dvojicu čuvara, a omogućio Učeni da iza njih - neometan sprovede "bubamaru" u mrežu - 0:1.

Posle tog pogotka u "idealnom trenutku", kako to treneri vole da opišu vođstvo pred odlazak na predah, bilo je očekivano da će domaćin "dodati gas" i pokušati da brzim napadima - brzo poravna rezultat. A izdržavši te nalete, Zvezda je iznova zagospodarila terenom.

U periodu od 50. do 66. minuta imala je tri izvrsne šanse da uveća vođstvo, no Lučić je bio izblokiran u poslednjem momentu, a potom se Arnautović, koji je ušao u igru umesto Enema, našao u dve šanse. Najveću mu je pripremio razigrani Tiknizjan, kada su samo centimetri odlučivali o tome da li će doći do promene rezultata ili ne.

I u samoj završnici Arnautovićev pokušaj, posle lucidnog dodavanja još jednog rezerviste, bio je nedovoljno dobar, iako su svi zvezdaši već "videli" promenu rezultata na 0:2.

No, ostalo je onih jedan razlike. Za rušenje "francuskog prokletstva". I važan korak ka narednoj rundi, za šta je potrebno ponoviti ovako kvalitetnu, organizovanu i borbenu predstavu i narednog četvrtka na Marakani.

KRAJ! Lil - Crvena zvezda 0:1

90' - Opasno je bilo po Zvezdu! Posle šuta Peroa sa oko 18 metara, lopta je prošla kroz veliku gužvu, ali je prošla i pored gola!

90' - Tražili su domaćini penal, i to uzalud. TV snimak je pokazao da je Avdić bio fauliran, a ne da je on nekog faulirao. No, nedugo zatim, u 4. minutu nadokande, Lil je izborio prekšraj na oko 30 metara od gola koji čuva Mateus...

90' - Igraće se još sedam minuta.

90' - I Zvezdin golman Mateus dobija žuti...

88' - Zbog prekršaja Veljkovića malo su uzavrele strasti na terenu. Izvinio se odmah Zvezdin defanzivac. Nervozni su domaći igrači... Žuti karton na kraju dobija Seol, verovatno zbog protesta, ali se on smeje, ne razume ni on najbolje.

86' - Nova velika šansa za Zvezdu! Opet Arnautović, i to posle dodavanja Kataija u njegovom stilu, ali iskusni napadač ne koristi ni svoju drugu priliku na ovom gostovanju. Šteta!

84' - Nove izmene u crveno-belom taboru. Lučića menja Stanković, a Veljković ulazi u igru umesto Erakovića.

83' - Loša stvar za Zvezdu - Lučić je dobio žuti karton i kako je u pitanju "parna" opomena za njega u ovom takmičenju, neće moći da igra u revanšu.

79' - Ponovo Lil pokušava da ostvari dominaciju na sredini terena, kako bi stvorio "višak" na krilnim pozicijama. Ne uspeva u tome, čak i kada se čini da je sve urađeno kako treba. Na kraju - desi se šut sa distance. Pero je sa 25 metara oprobao udarac, a Mateus je uhvatio tu loptu koja je išla u njegov donji desni ugao. Tek drugi šut u okvir Zvezdinog gola, a ostalo je desetak minuta do kraja.

75' - Druga izmena kod gostiju, Duartea menja Katai. A izlazi i na ovom meču sjajni Tiknizjan, umesto njega ulazi Avdić.

70' - Prošao je onaj uvodni nalet domaćina, sada je to definitivno. Zvezda sve lakše osvaja i loptu i prostor. Odlično izdanje crveno-belih, nema šta.

66' - Nova kolosalna prilika za Zvezdu! Tiknizjan se ko zna koji put ubacio po levom krilu, ubacio Arnautoviću, koji je u padu probao da postigne gol - a to je sprečila intervencija golmana Lila!

63' - Enem, koji se svojski trudio da "zagorča život" odbrani Lila, ustupa mesto na terenu Marku Arnautoviću. Prva izmena u Zvezdi, koja ima slobodan udarac s desne strane, sa oko 40 metara od gola. No, nedugo zatim je Arnautovićev prekršaj označio kraj te Zvezdine akcije.

60' - Zvezda se oslobodila pritiska suparnika, izborila korner, a onda su arbitri propustili da vide da je domaćin iznova izbacio loptu van igre. Biće lopta za Lil, ali... tek nakon što u igru uđe legendarni napadač Olivije Žiru.

58' - Nema šta, Lil je podigao nivo svoje agresivnosti, a i ofanzivnosti. Početnih 15-ak minuta 2. poluvremena protiče u njegovoj boljoj igri nego u prvom delu meča.

56' - Domaćin je izveo gotovo istovetnu korner-akciju iz koje je Zvezda povela. Srećom po srpskog šampiona, ovoga puta se mreža ispod južne tribine nije zatresla.

55' - Zvezda je napravila grešku, tačnije Krunić, pa je Lil pripretio i... izborio korner.

50' - Velika šansa! Zvezda je izdržala nalet rivala, pa stovrila priliku za 0:2! Enem je bio snažan u duelu, oduzeo loptu suparniku, čiji su se saigrači požalili da je u pitanju bio faul. Međuti, nemački sudija je pustio da se igra, Lučić bio potom u prilici iskosa s leve strane - ali je u poslednji čas izblokiran! Meč je na kratko prekinut zbog ukazivanja pomoći Mandiju.

46' - Bentaleb je zamenio Mukoa, a izgleda da će i legendarni Olivije Žiru uskoro na teren.

46' - Počelo je drugo poluvreme. Tiago Santoš, bivši igrač Sportinga, menja Haraldsona.

Kraj poluvremena. I to koliko uzbudljivog...

45' - Centirao je Handel iz ugla, snažni Enem povukao za sobom pažnju dvojice čuvara, petom propbao da postigne gol, ali je lopta stigla iza njega - do saigrača Teba Učene, koji je iz peterca ugurao "bubamarau" u mrežu - Zvezda je povela!

45' - Gol! Učena, 0:1! Zvezda vodi!

44' - Još jedna prilika za Zvezdu! Posle kornera koji je Handel izveo s leva, lopta je stigla na desnu stranu, gde se našao Zvezdin defanzivac Učena, probao je da šutem ubaci loptu u gol, ali je jedna od defanzivaca to izblokirao. Uzbudljiv kraj prvog poluvremena! (A još jedan korner je za goste, sada s desne strane)

43' - Šansa za Zvezdu! Posle kornera nije bilo neposredne opasnosti za Lil, ali je odmah potom domaćin izgubio loptu na Zvezdinoj polovini, Duarte uposlio Seola po desnom krilu, ovaj sjajno centrirao po zemlji - a Enem za malo, vrlo malo zakasnio da postigne gol. Ipak, novi korner za crveno-biele.

42' - Agilni Tiknizjan je iznudio i treći Zvezdin korner, prvi posle ona dva na samom početku meča.

40' - Drugi žuti karton na meču, a prvi za nekog od fudbalera - Feliks Koreja je opomenut jer je oštrim klizećim zaustavio Tiknizjana u kontri Zvezde po levom krilu.

39' - Lil je malo "stegao" Zvezdu, no zasad se sve odvija na samom rubu kaznenog prostora...

36' - Žuti karton za - Dejana Stankovića! Nešto je uradio pokraj aut-linije što se nije svidelo nemačkom arbitru i - eto prve javne opomene. Čudi se, ne može da veruje, Zvezdin strateg šta se desilo...

Dejan Stankovć na meču Lil - Crvena zvezda / FOTO: Tanjug/AP

35' - Duarte i Lučić su kombinovali na oko 25 metara od gola rivala, Brazilac je saigraču odložio loptu, ovaj šutirao jer mu se ukazao prostor za to, no nije to bilo dovoljno jako da bi završilo u mreži. Lopta je išla po zemlji, a uhvatio ju je golman francuskog kluba.

32' - Haroldson je oprobao šut sa nešto preko 20 metara, zaboravili su na njega crveno-beli čekajući centaršut sa levog krila, iz slobodnog udarca. Ipak, Islanđanin je šutnuo toliko visoko, da ni četiri puta više postavljena prečka - ne bi iznedrila opasnost po Zvezdu. Toliko je neprecizan taj udarac bio. Ipak, drugi u nizu trenutak koji je mogao da prilično ugrozi Stankovićevu ekipu.

30' - Rodrigao sprečava prilično opasan, iznenadni napad domaćina, posle greške u ranoj fazi napada crveno-belih.

23' - Pripretio je Lil prodorom po desnoj strani, a lopta je na kraju otišla prilično iznad prečke Zvezdinog gola.

20' - Nije baš polovina prvog poluvremena, ali u dosadašnjih 20 minuta Zvezda je imala za nijansu više loptu u svom posedu, 51%.

19' - Lučić je previše solirao na levom krilu, Tiknizjan je sve vreme bio relativno blizu i očekivao loptu, da bi je njegov mladi saigrač na kraju izgubio neuspešnim driblingom uz gol-aut liniju.

17' - Posle duže vremena Lil je imao loptu u svom posedu duže od minut. Na kraju je ta lopta završila u Mateusovom naručju, a da mreža koju čuva i nije bila ugrožena. Odlično se brani Zvezda, ali dobro i organizuje napade.

15' - Šansa za Zvezdu - Duarte kasni sa udarcem! Naprasno je dobio loptu Zvezdin Brazilac, probao da prođe između dvojice rivala, iako je mogao da proba i šut sa oko 15 metara, a onda je uklizavanje Lilovog defanzivca sprečilo dalji prodor špica crveno-belih. Veoma dobra prilika odlazi u nepovrat.

12' - Izuzetno borbeno se igra. Sve pršti od duela, i to najviše između dva šesnaesterca. Posle onih uvodnih šansi, mahom pred golom Lila, sada je malo "mirnije" što se prilika tiče, ali ne i što se tiče truda svih aktera na terenu. Zaista dinamičan duel.

9' - Zvezda je prilično ofanzivna, izborila je i drugi korner, ovoga puta s leve strane. Odbranio se njen rival, no odmah izgubio loptu. Vrlo organizovano, agresivno deluje igra srpskog prvaka. A ponekad se u toj žurbi i neočekivano greši, poput sad jednog dodavanja - nikome. Lopta je otišla u aut.

8' - Koreja je prodorom pripretio crveno-belima, koji su se nekako odbranili nakon što je pomeuti igrač Lila prošao pored Učene, ali "pobegao" previše u stranu.

7' - Odgovor "delija" na koreografiju domaćih:

5' - Prvi ozbiljniji napad Francuza završen je centaršutem posle kog je Zvezdin golman uhvatio loptu, odmah je ispucao, a Enem se dobro zagradio i tom prilikom bio fauliran s leđa na sredini terena.

4' - Nova šansa pred golom Lila! Tiknizjan, koji igra na ofanzivnijoj poziciji nego uobičajenoj, kao klasični levi bek (sada je "levi spoljni") odlično se ubacio po krilu, uposlio Enema kod bliže stative, a ovaj šutirao u spoljni deo mreže

3' - Koreografija domaćih tifoza:

2' - Dobra akcija crveno-belih na startu! Lučić je izveo dobar "lažnjak" na desnom krilu i samo malo prejako poslao loptu Duarteu. Ipak, izborili su gosti korner. Handel je centrirao, a golman Lila uhvatio loptu.

1' - Počela je utakmica!

20.42 - A evo i pogleda na ostale tribine...

Stadion Lila pred početak utakmice UEFA Lige Evrope Lil - Crvena zvezda FOTO: Novosti

20.38 - Prilično je prazan stadion, a "delije" polako popunjavaju sektor koji im je dodeljen...

Delije u Lilu / FOTO: Č. Vuković

20.10 - Podsetimo, Nemci danas dele pravdu Francuzima i Srbima, a glavni arbitar je Sven Jablonski (pomoćnici Eduard Bejtinger i Robert Kempter, četvrti je Saša Stegman, a VAR Robert Šreder)

19.55 - Čak sedam promena u timu s Marakane! Kada je Zvezda dobila Lil sa 1:0 golom Arnautovića u 4. kolu ovosezonske grupne faze Lige Evrope, njena postava je bila Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan, Elšnik, Krunić, Radonjić, Handel, Ivanić, Arnautović. Iako taj meč uopšte nije bio davno (6. novembra 2025), iz te postave sada nema Veljkovića, Elšnika, Krunića, Radonjića, Handela, Ivanića i Arnautovića među 11 odabranih. Dakle, samo su Mateus, Učena, Tiknizjan i Krunić ponovo od starta na terenu protiv Lila.

Za Lil su u onom pomenutom porazu Francuza od crveno-belih igrali Ozer - Tijago Santos, Mandi, Mbemba, Verdonk - Buadi, Bentaleb - Broholm, Muku, Feliks Koreja - Igaman. Trener Bruno Ženesio je izvršio samo jednu promenu manje nego Dejan Stanković u odnosu na ekipu koju je tada vodio Vladan Milojević - jer sada "nedostaju" Santos, Mbemba, Verdonk, Bentaleb, Bronholm i Igamen.

19.52 - Za domaćina, u formaciji 4-2-3-1, igraju: Berke Ozer - Budadi, Mandi, Ngoj, Pero - Muko, Andre - Perin, Haraldson, Feliks Koreja - Fernandez Pardo

19.50 - Evo i sastava!

Startna postava Zvezde za Lil: Mateus - Eraković, Tebo Učena, Rodrigao - Seol, Handel, Krunić, Tiknizjan - Bruno Duarte, Lučić - Enem

Uoči meča

Kao što su vas "Novosti" izvestile, u ključnoj nedelji za Crvenu zvezdu u kojoj aktuelnog šampiona Srbije očekuje prva utakmica šesnaestina finala Lige Evrope, kao i večiti derbi sa Partizanom, trenera crveno-belih Dejana Stankovića zadesilo je nekoliko problema.

Crveno-beli će u četvrtak protiv Lila zaigrati najpre bez Marka Arnautovića, koji će utakmicu započeti sa klupe.

Isto tako, Stanković u Francuskoj zbog povrede neće moći da računa na Mirka Ivanića, zatim suspendovanog Nemanje Radonjića, ali to nisu jedini problemi što se tiče sredine terena.

I Timi Maks Elšnik muku muči sa povredom, pa nije ni otputovao na duel sa Lilom.

Na spisku putnika za koje se odlučio trener Dejan Stanković našlo se 23 igrača, a u pitanju su:

Mateus, Omri Glazer, Vuk Draškić, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Rodrigao, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Daglas Ovusu, Luka Zarić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Bruno Duarte, Džej Enem, Marko Arnautović.

FOTO: Profimedia

Medicinski tim Crvene zvezde učiniće sve od sebe da Slovenca osposobi za večiti derbi, koji se igra u nedelju od 17 časova na Marakani.

Elšnika bi u postavi crveno-belih mogao da zameni Tomas Handel, koji kod Stankovića ne dobija previše šansi, ali je u meču Kupa protiv Budućnosti u Dobanovcima odigrao izvrsno.

Postigao je Portugalac sjajan gol iz slobodnog udarca, a protiv Lila će imati priliku da se dokaže Stankoviću.

Tako bi trio crveno-belih u vezi protiv Lila trebalo da bude Rade Krunić, Vasilije Kostov i pomenuti Handel.

Šta kaže Dejan Stanković pred ovaj meč?

