ALBANCI U ŠOKU ZBOG PONAŠANJA FRANCUZA NA MEČU SA ZVEZDOM! Evo šta su uradili navijači Lila! (FOTO)

19. 02. 2026. u 21:26

Lil i FK Crvena zvezda igraju prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope, prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti", a jedna scena sa stadiona šokirala je Albance.

FOTO: Novosti

Naime, navijači Lila su na svojoj tribini razvili zastavu sa celokupnom teritorijom Srbije, uključujući i njenu južnu pokrajinu, Kosovo i Metohiju.

Na toj zastavi je pisalo i "Nema predaje!" što je sada već tradicionalni poklič svih onih koji ne pristaju na rasparčavanje srpske državne teritorije, kao ni na postojanje lažne države.

Crvena zvezda je na društvenim mrežama objavila tu scenu sa stadiona, i na srpskom i engleskomo jeziku se zahvalila domaćinu na ovoj podršci srpskim nacionalnim interesima.

Evo i te zastave koju su razvili tifozi Lila:

Prenos utakmice Lil - Crvena zvezda možete uživo da pratite na ovom linku portala "Novosti".

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Crvena zvezda je prvi put u klupskoj istoriji ostvarila pobedu u međunarodnom takmičarskom meču u Francuskoj. I to kakvu pobedu. Savladan je Lil u gostima, rezultat je bio 0:1 u prvom meču šesnaestine finala Lige Evrope, moglo je vrlo lako da bude i više golova razlike usled izvrsne igre srpskog prvaka. Upravo zato će sledećeg četvrtka na Marakani ekipa trenera Dejana Stankovića biti u lepoj prilici da izbori prolazak u drugu rundu nokaut faze.

