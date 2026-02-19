ALBANCI U ŠOKU ZBOG PONAŠANJA FRANCUZA NA MEČU SA ZVEZDOM! Evo šta su uradili navijači Lila! (FOTO)

Lil i FK Crvena zvezda igraju prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope, prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti", a jedna scena sa stadiona šokirala je Albance.

Naime, navijači Lila su na svojoj tribini razvili zastavu sa celokupnom teritorijom Srbije, uključujući i njenu južnu pokrajinu, Kosovo i Metohiju.

Na toj zastavi je pisalo i "Nema predaje!" što je sada već tradicionalni poklič svih onih koji ne pristaju na rasparčavanje srpske državne teritorije, kao ni na postojanje lažne države.

Crvena zvezda je na društvenim mrežama objavila tu scenu sa stadiona, i na srpskom i engleskomo jeziku se zahvalila domaćinu na ovoj podršci srpskim nacionalnim interesima.

Evo i te zastave koju su razvili tifozi Lila:

