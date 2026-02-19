"AKO SE SASTANEM SA PUTINOM..." Zelenski se oglasio o ruskom predsedniku - Nećemo pričati o istoriji da bi okončali rat
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da će, ako se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, razgovarati o brzom završetku rata i da se neće doticati "istorijskih rasprava".
- Postoji bezbednosni problem. Protiv nas se vodi veliki rat. To su naši životi. Jedino o čemu želim da razgovaram s njim jeste da, po mom mišljenju, moramo ovo uspešno da rešimo. Mislim da brzo okončamo ovaj rat. Zato želim da razgovaram samo o takvim stvarima - rekao je Zelenski u intervjuu sa britanskim novinarom Pirsom Morganom, čiji su delovi objavljeni na Telegramu predsednika Ukrajine. ž
Zelenski je naglasio da mu nisu potrebne "sve te istorijske priče da bi se okončao rat i prešlo na diplomatiju", prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, to je samo taktika odugovlačenja.
- Nisam pročitao ništa manje istorijskih knjiga od Putina. I mnogo sam naučio. Znam više o njegovoj zemlji nego on o Ukrajini. Jednostavno zato što sam bio u mnogim gradovima u Rusiji. I poznajem mnogo ljudi tamo. On nikada nije bio toliko puta u Ukrajini. Bio je samo u velikim gradovima. Ja sam bio u malim gradovima. Od severa do juga. Svuda. Poznajem njihov mentalitet. Zato ne želim da gubim vreme na sve te stvari - rekao je Zelenski.
U ranijem intervjuu za "Aksios" Zelenski je rekao da je najbolji način da se postigne napredak po spornom pitanju teritorije u mirovnim pregovorima da se Putin lično sastane sa njim, navodi Ukrinform.
(Tanjug)
