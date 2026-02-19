SRAMNI UDARI BLOKADERA NA SPC SE NASTAVLJAJU! Glumica blokaderka piše da je patrijarh Pofirije u Epstin fajlovima
JELENA Stupljanin, u javnosti manje poznata srpska glumica, izazvala je zgražavanje objavom da u okviru njene porodice pričaju o tome kako je patrijarh Porfirije u Epstin fajlovima.
Nižerazredna glumica i blokaderka Jelena Stupljanin, za koju se spekuliše da je na blokaderskoj listi, hvali se time što u okviru svoje porodice pričaju o tome kako je patrijarh Porfirije u Epstin fajlovima!!!!
Ona je na Instagramu objavila prepisku sa jednim članom porodice.
Ovo je samo jedan u nizu napada na SPC, a očigledno je da se toga blokaderi opšte ne sramote...
Kako ih nije sramota - čega se pametan stidi, tim se budala ponosi!
