SRAMNI UDARI BLOKADERA NA SPC SE NASTAVLJAJU! Glumica blokaderka piše da je patrijarh Pofirije u Epstin fajlovima

V.N.

19. 02. 2026. u 15:13

JELENA Stupljanin, u javnosti manje poznata srpska glumica, izazvala je zgražavanje objavom da u okviru njene porodice pričaju o tome kako je patrijarh Porfirije u Epstin fajlovima.

СРАМНИ УДАРИ БЛОКАДЕРА НА СПЦ СЕ НАСТАВЉАЈУ! Глумица блокадерка пише да је патријарх Пофирије у Епстин фајловима

Foto: Printskrin

Nižerazredna glumica i blokaderka Jelena Stupljanin, za koju se spekuliše da je na blokaderskoj listi, hvali se time što u okviru svoje porodice pričaju o tome kako je patrijarh Porfirije u Epstin fajlovima!!!! 

Ona je na Instagramu objavila prepisku sa jednim članom porodice. 

Foto: Printskrin

Ovo je samo jedan u nizu napada na SPC, a očigledno je da se toga blokaderi opšte ne sramote...

Kako ih nije sramota - čega se pametan stidi, tim se budala ponosi!

