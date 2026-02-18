NEZAPAMĆENA DRAMA NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA! Hrvaticu umalo ugrizao pas tokom takmičenja

Hrvatske skijašice Tena Hadžić (21) i Ema Sobol (18) završile su na 19. mestu u kvalifikacijama za sprint slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama , što nije bilo dovoljno za plasman u finale, u kojem će nastupiti 15 najbržih parova iz kvalifikacija.

Foto: Profimedia

Zanimljivo je da su i Hadžić i Sobol završile zadatu deonicu za 3:42,57 minuta, 55,21 sekundu iza najbržih Šveđanki Jone Sundling i Maje Dalkvist, dok su im 15. Kineskinja Diniger Jilamuđiang i Čunsjue Či, poslednje koje su se plasirale u finale, „pobegle“ za 12,14 sekundi.

Hadžić je takođe imala posebno iskustvo na kraju svog nastupa, jer ju je u poslednjih 100 metara "jurio" pas koji se otrgnuo sa povodca. Srećom, nije je ometao u trčanju, a ni ti je ugrizao, što bi bio svojevrsni skandal na Zimskim olimpijskim igrama.

Ovim su Hadžić i Sobol završile svoje nastupe na ZOI u Italiji, Hadžić je bila 66. u pojedinačnom sprintu, dok je u trci na 10 km zauzela 97. mesto, dok je Sobol bila 75. u sprintu, a 88. u trci na 10 km.

