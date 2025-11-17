PALAČINKE OD KINOE PUNJENE SIROM: Zasitne, zdrave i bez glutena
PALAČINKE od kinoe sa sirom savršeno kombinuju proteine, povrće i kremasti fil. Lagane za pripremu, idealne za ručak, užinu ili večeru, a kuvanje u tiganju ih čini hrskavim i ukusnim.
Sastojci:
- 2 šolje (≈200 g) kuvane bele kinoe
- 2 srednje šargarepe
- 1 srednji crveni luk
- 1 crvena paprika
- 1 zelena paprika
- 1/4 veze peršuna
- 1/2 šolje maslinovog ulja
- 2 kašike brašna od kinoe (ili bilo kog bezglutenskog brašna)
- 2 jaja
- 1 kašičica soli
- 1/2 kašičice crnog bibera
- 1/2 kašičice belog luka u prahu
- veganski sir (ili čedar, feta) za fil
Priprema:
Kinou skuvajte u malo posoljene vode 15 minuta i ostavite da se ohladi. Šargarepu i luk izrendajte, papriku i peršun sitno iseckajte. Pomešajte sa kinoom, jajima, brašnom, začinima i maslinovim uljem. Ostavite 20 minuta da se smesa stegne.
Kašikom oblikujte male palačinčiće, u sredinu stavite sir i blago zatvorite. Pecite u zagrejanom, namazanom tiganju po 3 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu koricu. Poslužite Prijatno!
