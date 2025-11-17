PALAČINKE OD KINOE PUNJENE SIROM: Zasitne, zdrave i bez glutena

PALAČINKE od kinoe sa sirom savršeno kombinuju proteine, povrće i kremasti fil. Lagane za pripremu, idealne za ručak, užinu ili večeru, a kuvanje u tiganju ih čini hrskavim i ukusnim.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 šolje (≈200 g) kuvane bele kinoe

2 srednje šargarepe

1 srednji crveni luk

1 crvena paprika

1 zelena paprika

1/4 veze peršuna

1/2 šolje maslinovog ulja

2 kašike brašna od kinoe (ili bilo kog bezglutenskog brašna)

2 jaja

1 kašičica soli

1/2 kašičice crnog bibera

1/2 kašičice belog luka u prahu

veganski sir (ili čedar, feta) za fil

Priprema:

Kinou skuvajte u malo posoljene vode 15 minuta i ostavite da se ohladi. Šargarepu i luk izrendajte, papriku i peršun sitno iseckajte. Pomešajte sa kinoom, jajima, brašnom, začinima i maslinovim uljem. Ostavite 20 minuta da se smesa stegne.

Kašikom oblikujte male palačinčiće, u sredinu stavite sir i blago zatvorite. Pecite u zagrejanom, namazanom tiganju po 3 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu koricu. Poslužite Prijatno!