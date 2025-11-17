Peciva i pite

PALAČINKE OD KINOE PUNJENE SIROM: Zasitne, zdrave i bez glutena

Milena Tomasevic

17. 11. 2025. u 09:00

PALAČINKE od kinoe sa sirom savršeno kombinuju proteine, povrće i kremasti fil. Lagane za pripremu, idealne za ručak, užinu ili večeru, a kuvanje u tiganju ih čini hrskavim i ukusnim.

ПАЛАЧИНКЕ ОД КИНОЕ ПУЊЕНЕ СИРОМ: Заситне, здраве и без глутена

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 šolje (≈200 g) kuvane bele kinoe
  • 2 srednje šargarepe
  • 1 srednji crveni luk
  • 1 crvena paprika
  • 1 zelena paprika
  • 1/4 veze peršuna
  • 1/2 šolje maslinovog ulja
  • 2 kašike brašna od kinoe (ili bilo kog bezglutenskog brašna)
  • 2 jaja 
  • 1 kašičica soli
  • 1/2 kašičice crnog bibera
  • 1/2 kašičice belog luka u prahu
  • veganski sir (ili čedar, feta) za fil

Priprema:

Kinou skuvajte u malo posoljene vode 15 minuta i ostavite da se ohladi. Šargarepu i luk izrendajte, papriku i peršun sitno iseckajte. Pomešajte sa kinoom, jajima, brašnom, začinima i maslinovim uljem. Ostavite 20 minuta da se smesa stegne. 

Kašikom oblikujte male palačinčiće, u sredinu stavite sir i blago zatvorite. Pecite u zagrejanom, namazanom tiganju po 3 minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu koricu. Poslužite Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL ZBOG SRBIJE?! Evo šta se u Bosni desilo mnogim navijačima Rumunije!

SKANDAL ZBOG SRBIJE?! Evo šta se u Bosni desilo mnogim navijačima Rumunije!