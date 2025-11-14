ŠTAPIĆI OD KUKURUZNOG BRAŠNA: Hrskavi, mirisni i savršeni uz svaku priliku
Kukuruzno brašno daje ovim štapićima posebnu aromu i prelepu, zlatnu boju. Jednostavni su za pripremu, a savršeni kao užina, grickalica uz piće ili dodatak uz sir, kajmak i razne namaze.
Sastojci
- 500 gr kukuruznog brašna
- 2–3 kašike palente
- 200 ml belog vina
- 200 ml ulja
- 1 puna kašičica soli
- 1 prašak za pecivo
- 1 žumance
- seme po želji-lan, suncokret
Priprema
U činiji izmešati kukuruzno brašno, palentu, so i prašak za pecivo. Dodati ulje i belo vino, pa umesiti mekše, glatko testo. Testo rastanjiti oklagijom na pobrašnjenoj podlozi. Premazati žumancetom, ravnomerno premazati i posuti semenkama po želji. Iseći na uske trakice – štapiće i ređati u blago podmazan pleh. Peći u rerni zagrejanoj na 200°C, oko 15–20 minuta, dok lepo ne porumene.
Uživajte!
