ŠTAPIĆI OD KUKURUZNOG BRAŠNA: Hrskavi, mirisni i savršeni uz svaku priliku

Milena Tomasevic

14. 11. 2025. u 12:00

Kukuruzno brašno daje ovim štapićima posebnu aromu i prelepu, zlatnu boju. Jednostavni su za pripremu, a savršeni kao užina, grickalica uz piće ili dodatak uz sir, kajmak i razne namaze.

ШТАПИЋИ ОД КУКУРУЗНОГ БРАШНА: Хрскави, мирисни и савршени уз сваку прилику

Sastojci

  • 500 gr kukuruznog brašna
  • 2–3 kašike palente 
  • 200 ml belog vina
  • 200 ml ulja
  • 1 puna kašičica soli
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 žumance
  • seme po želji-lan, suncokret

Priprema

U činiji izmešati kukuruzno brašno, palentu, so i prašak za pecivo. Dodati ulje i belo vino, pa umesiti mekše, glatko testo. Testo rastanjiti oklagijom na pobrašnjenoj podlozi. Premazati žumancetom, ravnomerno premazati i posuti semenkama po želji. Iseći na uske trakice – štapiće i ređati u blago podmazan pleh. Peći u rerni zagrejanoj na 200°C, oko 15–20 minuta, dok lepo ne porumene.

Uživajte!

