Peciva i pite

MINI OMLETI SA SVEŽIM SIROM: Zdravo, brzo, ukusno!

Milena Tomasevic

22. 10. 2025. u 13:00

Kad vam zatreba lagan, a hranljiv obrok, mini omleti sa svežim sirom su pravi izbor! Savršeni za doručak, užinu ili posle treninga — bogati proteinima, puni svežeg povrća i spremni za manje od pola sata. Jednom napravite, više puta uživate — mogu se i zamrzavati i podgrevati!

МИНИ ОМЛЕТИ СА СВЕЖИМ СИРОМ: Здраво, брзо, укусно!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 šolja svežeg sira
  • 6 velikih jaja
  • ½ šolje seckane paprike
  • ¼ šolje seckanog vlašca
  • ½ šolje seckanog spanaća
  • ½ kašičice soli
  • ¼ kašičice crnog bibera
  • ¼ kašičice belog luka u prahu

Priprema:

Zagrejte rernu na 190°C. U velikoj činiji umutite jaja i sveži sir dok smesa ne postane glatka. Dodajte povrće, so, biber i beli luk u prahu. Dobro promešajte. Podmažite kalup za mafine (ili koristite papirne korpice). Smesu ravnomerno rasporedite u kalup. Pecite 20–25 minuta, dok omleti ne porastu i lepo se stegnu. Ostavite da se prohlade nekoliko minuta, pa ih pažljivo izvadite.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DINSTANA REBRA U KUPUSU: Klasika za hladne dane
Ručak dana

0 7

DINSTANA REBRA U KUPUSU: Klasika za hladne dane

Kad temperature padnu, ništa ne greje bolje od tanjira punjenog bogatim, aromatičnim jelom. Dinstana rebra u kiselom kupusu su tradicionalan, sitan obrok koji spaja ukusnu masnoću mesa sa kiselkastom svežinom kupusa. Savršeno uz krompir ili sveže pečen hleb.

22. 10. 2025. u 15:00

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)