MINI OMLETI SA SVEŽIM SIROM: Zdravo, brzo, ukusno!
Kad vam zatreba lagan, a hranljiv obrok, mini omleti sa svežim sirom su pravi izbor! Savršeni za doručak, užinu ili posle treninga — bogati proteinima, puni svežeg povrća i spremni za manje od pola sata. Jednom napravite, više puta uživate — mogu se i zamrzavati i podgrevati!
Sastojci:
- 1 šolja svežeg sira
- 6 velikih jaja
- ½ šolje seckane paprike
- ¼ šolje seckanog vlašca
- ½ šolje seckanog spanaća
- ½ kašičice soli
- ¼ kašičice crnog bibera
- ¼ kašičice belog luka u prahu
Priprema:
Zagrejte rernu na 190°C. U velikoj činiji umutite jaja i sveži sir dok smesa ne postane glatka. Dodajte povrće, so, biber i beli luk u prahu. Dobro promešajte. Podmažite kalup za mafine (ili koristite papirne korpice). Smesu ravnomerno rasporedite u kalup. Pecite 20–25 minuta, dok omleti ne porastu i lepo se stegnu. Ostavite da se prohlade nekoliko minuta, pa ih pažljivo izvadite.
Uživajte!
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)