UKRAJINSKE SNAGE NAPALE KRIM: Putin u velikom problemu, uništen raketni sistem "Pancir" i baza bespilotnih letelica

UKRAJINSKE odbrambene snage su izvele snažan napad na ruske mete na Krimu, uništivši raketne sisteme "Pancir", desantni brod i bazu bespilotnih letelica "Orion".

Foto: Profimedia

Prema saopštenju Ukrajinskih pomorskih snaga, jedinice Ukrajinskih pomorskih snaga, u saradnji sa ukrajinskim snagama za specijalne operacije, sprovele su uspešnu operaciju na privremeno okupiranom poluostrvu.

"Kao rezultat preciznih udara, ukrajinski branioci su uspeli da unište tri ruska protivvazdušna raketno-topska sistema "pancir-S1" i eliminišu neprijateljsku mobilnu vatrenu grupu", saopštila je Mornarica.

Takođe, ruski brzi desantni čamac projekta 02510 BK-16 uspešno je uništen od strane pomorskih snaga i sredstava u Novoozernom.

Napadnuta je vojna infrastruktura na aerodromu Kirovskoje. Navodi se da su ukrajinske trupe ušle u skladišni prostor za bespilotne letelice "orion" za udarne i izviđačke napade i potpuno uništile četiri kontrolne stanice za ove dronove.

(Unijan)