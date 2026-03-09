UKRAJINSKE SNAGE NAPALE KRIM: Putin u velikom problemu, uništen raketni sistem "Pancir" i baza bespilotnih letelica
UKRAJINSKE odbrambene snage su izvele snažan napad na ruske mete na Krimu, uništivši raketne sisteme "Pancir", desantni brod i bazu bespilotnih letelica "Orion".
Prema saopštenju Ukrajinskih pomorskih snaga, jedinice Ukrajinskih pomorskih snaga, u saradnji sa ukrajinskim snagama za specijalne operacije, sprovele su uspešnu operaciju na privremeno okupiranom poluostrvu.
"Kao rezultat preciznih udara, ukrajinski branioci su uspeli da unište tri ruska protivvazdušna raketno-topska sistema "pancir-S1" i eliminišu neprijateljsku mobilnu vatrenu grupu", saopštila je Mornarica.
Takođe, ruski brzi desantni čamac projekta 02510 BK-16 uspešno je uništen od strane pomorskih snaga i sredstava u Novoozernom.
Napadnuta je vojna infrastruktura na aerodromu Kirovskoje. Navodi se da su ukrajinske trupe ušle u skladišni prostor za bespilotne letelice "orion" za udarne i izviđačke napade i potpuno uništile četiri kontrolne stanice za ove dronove.
(Unijan)
