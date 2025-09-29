CARSKE PROJICE OD KUKURUZNOG BRAŠNA: Savršene za doručak, večeru ili kao predjelo kada dolaze gosti
Hrskave spolja, mekane iznutra i pune ukusa – ove carske projice od kukuruznog brašna sa pečenicom, slaninicom i kiselim krastavcima pravi su delikates za svaki sto. Brzo se spremaju, a toliko su ukusne da nestaju za tren oka.
Potrebno je:
- 3 jajeta
- 1/2 šolje ulja (može i malo manje)
- 1,5 šolja jogurta
- 1 šolja belog kukuruznog brašna
- 1 šolja belog pšeničnog brašna
- 1 prašak za pecivo
- 130 gr sira
- 80 gr pečenice
- 50 gr slaninice
- 130 gr kiselih krastavaca
- So, biber i začini po ukusu
Priprema:
Pomešati jaja, ulje i jogurt. Dodati kukuruzno i pšenično brašno sa praškom za pecivo. Dodati sitno iseckanu pečenicu, slaninicu, kisele krastavce i sir. Dodati origao i malo belog luka u prahu. Sipati u kalupe za mafine. Peći u zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta, dok projice ne dobiju zlatno-braon boju.
Prijatno!
