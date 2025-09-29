Peciva i pite

CARSKE PROJICE OD KUKURUZNOG BRAŠNA: Savršene za doručak, večeru ili kao predjelo kada dolaze gosti

Milena Tomasevic

29. 09. 2025. u 16:30

Hrskave spolja, mekane iznutra i pune ukusa – ove carske projice od kukuruznog brašna sa pečenicom, slaninicom i kiselim krastavcima pravi su delikates za svaki sto. Brzo se spremaju, a toliko su ukusne da nestaju za tren oka.

FOTO: Novosti

Potrebno je:

  • 3 jajeta
  • 1/2 šolje ulja (može i malo manje)
  • 1,5 šolja jogurta
  • 1 šolja belog kukuruznog brašna
  • 1 šolja belog pšeničnog brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 130 gr sira
  • 80 gr pečenice
  • 50 gr slaninice
  • 130 gr kiselih krastavaca
  • So, biber i začini po ukusu

Priprema:

Pomešati jaja, ulje i jogurt. Dodati kukuruzno i pšenično brašno sa praškom za pecivo. Dodati sitno iseckanu pečenicu, slaninicu, kisele krastavce i sir. Dodati origao i malo belog luka u prahu.  Sipati u kalupe za mafine. Peći u zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta, dok projice ne dobiju zlatno-braon boju.

Prijatno!

