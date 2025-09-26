JEDNOSTAVNA PITA SA MLEVENIM MESOM: Idealna za doručak - Korak po korak do savršenog ukusa!
PITA sa mlevenim mesom je jedan od onih recepata koji nikad ne izlaze iz mode – hrskavo testo, sočan fil i neodoljiv miris koji ispuni celu kuću.
Ovaj jednostavan način pripreme omogućiće vam da uživate u domaćoj piti koja je savršena za ručak, večeru ili porodična okupljanja.
Sastojci:
Za testo:
- 500 gr brašna
- 100 ml vode
- 100 ml mleka
- 80 gr jogurta (2 kašike)
- 1 kašičica soli
- 1 kesice praška za pecivo
Za fil:
- 400 gr mlevenog mesa
- 1 srednji crni luk (rendani)
- 1 veza sitno seckanog peršuna
- so i biber – po ukusu
Za premaz:
- 100 gr putera
- 50 gr ulja
- 1 žumance
Priprema:
U činiji umesite brašno, vodu, mleko, jogurt, so i prašak za pecivo. Obrađujte dok ne dobijete glatko testo koje se ne lepi. Ostavite da odstoji 15 minuta. Podelite testo na delove i razvijte kore veličine tanjira za serviranje. U međuvremenu, otopite puter i pomešajte ga sa uljem.
Za fil u činiji izmešajte mleveno meso, peršun, rendani luk, so i biber. Podelite fil na 4 dela.
Prvu koru premažite uljem i preko nje ravnomerno rasporedite deo fila. Položite drugu koru preko, premažite uljem i nastavite redom dok ne potrošite 4 kore i fil.
Dobijeni slojeviti pravougaonik pažljivo razvucite rukama, pa ga preklopite kao kovertu (dva puta horizontalno i dva puta vertikalno).
Postavite u pleh (35×45 cm), blago izravnajte rukama i ostavite da odstoji 10 minuta.
Premažite žumancetom i pecite u zagrejanoj rerni na 190°C oko 30–35 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju.
Izvadite iz rerne i ostavite nepokriveno – tako će pita ostati prhka i unutra i spolja.
Prijatno!
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
BRZO REŠENjE ZA OBROK: Vesela šarena prolećna pita
30. 06. 2025. u 07:00
PROJA SA SPANAĆEM: Recept za jednostavan i ukusan obrok
10. 08. 2025. u 07:00
MEKA KAO DUŠA: Recept za vazdušastu proju
15. 07. 2025. u 15:00
BEZ MIKSERA I KOMPLIKACIJA: Starinski recept - proja sa prazilukom (VIDEO)
20. 06. 2025. u 07:00
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)