Peciva i pite

JEDNOSTAVNA PITA SA MLEVENIM MESOM: Idealna za doručak - Korak po korak do savršenog ukusa!

Milena Tomasevic

26. 09. 2025. u 07:00

PITA sa mlevenim mesom je jedan od onih recepata koji nikad ne izlaze iz mode – hrskavo testo, sočan fil i neodoljiv miris koji ispuni celu kuću.

ЈЕДНОСТАВНА ПИТА СА МЛЕВЕНИМ МЕСОМ: Идеална за доручак - Корак по корак до савршеног укуса!

FOTO: Novosti

Ovaj jednostavan način pripreme omogućiće vam da uživate u domaćoj piti koja je savršena za ručak, večeru ili porodična okupljanja.

Sastojci:

Za testo:

  • 500 gr brašna
  • 100 ml vode
  • 100 ml mleka
  • 80 gr jogurta (2 kašike)
  • 1 kašičica soli
  • 1 kesice praška za pecivo

Za fil:

  • 400 gr mlevenog mesa
  • 1 srednji crni luk (rendani)
  • 1 veza sitno seckanog peršuna
  • so i biber – po ukusu

Za premaz:

  • 100 gr putera
  • 50 gr ulja
  • 1 žumance

Priprema:

U činiji umesite brašno, vodu, mleko, jogurt, so i prašak za pecivo. Obrađujte dok ne dobijete glatko testo koje se ne lepi. Ostavite da odstoji 15 minuta. Podelite testo na delove i razvijte kore veličine tanjira za serviranje. U međuvremenu, otopite puter i pomešajte ga sa uljem.

Za fil u činiji izmešajte mleveno meso, peršun, rendani luk, so i biber. Podelite fil na 4 dela.

Prvu koru premažite uljem i preko nje ravnomerno rasporedite deo fila. Položite drugu koru preko, premažite uljem i nastavite redom dok ne potrošite 4 kore i fil.

Dobijeni slojeviti pravougaonik pažljivo razvucite rukama, pa ga preklopite kao kovertu (dva puta horizontalno i dva puta vertikalno).

Postavite u pleh (35×45 cm), blago izravnajte rukama i ostavite da odstoji 10 minuta.

Premažite žumancetom i pecite u zagrejanoj rerni na 190°C oko 30–35 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju.

Izvadite iz rerne i ostavite nepokriveno – tako će pita ostati prhka i unutra i spolja.

Prijatno!

 

